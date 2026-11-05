El Ministro de Economía de Brasil afirmó que la tasa Selic debe reducirse, pero de manera "sostenible" + Agregar ámbito en









La novedad se conoció simultáneo a la decisión del banco central de Brasil de mantener sin cambios su tasa de interés, poniendo fin a una racha de cinco recortes consecutivos.

La tasa Selic se mantiene alta y preocupa al ministro de Economía de Brasil. Depositphotos

El ministro de Economía de Brasil, Dario Durigan, afirmó este jueves que el nivel actual de las tasas de interés es perjudicial para la economía brasileña, por lo que el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para crear las condiciones que permitan que los costos de financiaciamiento bajen de forma "sostenible y estructural".

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"Los tipos de interés son muy altos y muy perjudiciales para la economía y todos los sectores", afirmó el funcionario. Los dichos se conocieron en paralelo a la decisión del Banco Central de Brasil (BCB) de interrumpir su ciclo de recortes de tasas el miércoles, manteniendo la tasa de referencia Selic sin cambios en el 13,75%, siendo uno de los tipos de interés más altos entre las principales economías emergentes.

Esa decisión a cargo de Gabriel Galípolo cortó con una racha de cinco recortes consecutivos después de que la sorpresiva reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva convulsionara a los mercados financieros y empeorara las perspectivas de inflación para el gigante sudamericano.

En un comunicado que acompañaba la decisión, los integrantes del BCB señalaron que se enfrentan a un "escenario complejo para la política monetaria" debido a un aumento significativo de la incertidumbre en torno a su escenario base, mayores expectativas de inflación y una "desaceleración más pronunciada" de la actividad económica.

Interrogantes sobre los próximos pasos de Lula Las declaraciones de Durigan se conocieron apenas un día después de que aclarar que Lula da Silva no está considerando la propuesta del economista y banquero Andre Lara Resende, arquitecto del Plan Real, de recortar las tasas de interés de referencia como una forma de reducir la deuda del gobierno brasileño, una de las principales preocupaciones de los inversores.

"No hay nada de eso sobre la mesa, y es importante dejarlo claro", subrayó el ministro, añadiendo que no había ninguna reunión programada entre el economista Andre Lara Resende y Lula, según destacó Reuters. ¿Cómo afecta la tasa de política monetaria de Brasil a Argentina? Architectural Digest México Durigan mencionó este jueves que participaría en una reunión convocada por Lula esta mañana para discutir la agenda económica y presentarle al presidente "escenarios y propuestas". De todas maneras, espera que Lula tome una decisión sobre posibles medidas fiscales tras regresar a finales de este mes de un viaje al extranjero. "Seguiremos debatiendo y presentando propuestas, pero cuando el presidente regrese de su viaje, deberíamos tener más información", explicó, refiriéndose a las visitas de Lula a Turquía y Filipinas, donde tiene previsto permanecer hasta el 15 de noviembre. Cómo afecta la tasa de Brasil a Argentina Los movimientos de la tasa Selic no solo son importantes para la política monetaria de Brasil, sino que pueden impactar también en Argentina, ya que el país vecino es el principal socio comercial del gobierno de Javier Milei, como así también uno de los destinos turísticos predilectos de los argentinos. Por ejemplo, una baja de la tasa Selic puede debilitar al real brasileño, estimulando la actividad económica y generando una mayor demanda de productos argentinos, como así también un peso argentino más fuerte en términos comparativos a la divisa del país vecino, lo que vuelve más barato para los argentinos vacacionar en Brasil. Sin embargo, ese mismo fenómeno puede hacer más competitivas a las exportaciones brasileñas en el mercado internacional, en comparación a las argentinas. Como consecuencia, también vuelve más baratas las importaciones del país vecino en relación a los productos locales.