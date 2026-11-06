El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este viernes un mensaje del papa León XIV y reiteró su invitación para que visite el país. Según informó el mandatario, el pontífice envió el saludo mientras sobrevolaba territorio brasileño camino a Uruguay, donde comenzó su gira por Sudamérica.
Lula da Silva agradeció el saludo de León XIV y reiteró su invitación para que visite Brasil
El presidente brasileño informó que el Papa pidió unidad y paz para su país al sobrevolarlo rumbo a Uruguay, primera escala de su gira sudamericana.
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En una publicación en su cuenta de X, Lula señaló que el Papa “invocó las bendiciones de Dios” para que Brasil sea favorecido con unidad y paz. El presidente respondió con un agradecimiento y expresó su deseo de que ese mensaje acompañe la tarea de gobernar para toda la población.
“Agradezco de corazón el mensaje de Su Santidad. Que las bendiciones de Dios nos ayuden a gobernar para todos los brasileños y que nuestra nación siga unida hacia un futuro de paz, esperanza y justicia para todos”, escribió.
El mandatario aprovechó el intercambio para volver a invitar a León XIV a Brasil, que no forma parte del recorrido que el pontífice inició este viernes. “Reitero la invitación para que el Papa visite Brasil. El pueblo brasileño recibirá a Su Santidad con mucho cariño, acogida y fe”, afirmó Lula.
Cómo sigue la gira de León XIV por Sudamérica
La visita de León XIV a Uruguay se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. El sábado celebrará una misa en Paysandú y, de regreso en la capital, visitará Casavalle, participará de un encuentro con el sector educativo y encabezará una vigilia en el Estadio Centenario.
La siguiente escala será la Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre. Su agenda incluirá un encuentro con Javier Milei, celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, una visita a Córdoba y una misa en Luján, además de actividades sociales y encuentros con jóvenes.
El miércoles 11 partirá hacia Perú, última etapa del recorrido, que concluirá el 17 de noviembre. Allí visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, para completar una gira por tres países y diez ciudades sudamericanas.
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