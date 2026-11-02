El estratega digital de Lula le dio un consejo al peronismo para 2027: "El 60% de lo que hicimos en Brasil es repetible"

André Janones aseguró que se puede replicar de la estrategia que permitió la victoria de Lula en Brasil puede replicarse en la Argentina. Se reunió con Cristina Kirchner y Sergio Massa.

El estratega digital de Lula asegura que el 60% de la estrategia de Brasil es repetible en Argentina.

El diputado brasileño André Janones , conocido como el “General” del ejército digital de Luiz Inácio Lula da Silva , aseguró que entre el 50% y el 60% de la estrategia electoral aplicada en Brasil puede repetirse en la Argentina. Sus declaraciones se dieron durante una visita al país, donde mantuvo encuentros con referentes del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"Por las realidades de nuestros países tan parecidas, creo que el 50 o 60% de lo que hicimos en Brasil es repetible en la Argentina", afirmó Janones durante una entrevista en C5N. El diputado es conocido como el "General" del ejército digital de Lula, por su participación en la organización de la estrategia en redes sociales que acompañó al líder del Partido de los Trabajadores durante la campaña electoral.

Durante su estadía en el país, Janones mantuvo un encuentro con Sergio Massa y una extensa reunión con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Montserrat. La conversación con la exmandataria se extendió durante casi tres horas y estuvo centrada en las herramientas digitales utilizadas durante la campaña brasileña, el comportamiento de los votantes y los criterios de segmentación.

"Hablamos casi 3 horas con Cristina. Lo principal fue hablar de lo que se hizo con WhatsApp, los puntos que veíamos como fuertes, los votantes, los criterios y algoritmo", contó el diputado brasileño. Además, destacó su impresión sobre el encuentro y aseguró: "Fui contagiado por su energía, su entusiasmo".

Uno de los principales ejes de la experiencia que compartió Janones fue la utilización de grupos de WhatsApp como herramienta de organización y distribución de contenidos. Según explicó, el 20% de los votantes de Lula formaba parte de los grupos que utilizaban durante la campaña, en los que compartían indicaciones para mejorar el alcance de las publicaciones y aprovechar el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas.

"El 20% de los votantes de Lula están en el grupo de WhatsApp. Nosotros enviábamos técnicas de uso algorítmico de las redes sociales para driblar los algoritmos de Meta", detalló. La estrategia consistía en capacitar a militantes y simpatizantes para comprender cómo funcionaban las métricas de las redes sociales y de qué manera podían intervenir en la circulación de los contenidos.

Janones también explicó que una de las claves fue modificar la forma en que los simpatizantes interactuaban con las publicaciones críticas hacia el Gobierno brasileño. En lugar de responder o discutir con quienes cuestionaban a Lula, recomendaban evitar esas interacciones para no aumentar la relevancia de esos mensajes ante los algoritmos.

"Siempre que vemos a alguien hablar mal del presidente Lula no debemos defenderlo, porque el algoritmo va a creer que es un contenido relevante. Lo pasamos de largo y comentamos donde hablan bien del presidente Lula", explicó.

Finalmente, el diputado sintetizó el objetivo de esa estrategia en la disputa por la presencia política en las plataformas digitales. "No queremos que las derechas sean dominantes, queremos un equilibrio", sostuvo, al describir el modelo que, según planteó, podría servir como referencia para el peronismo argentino de cara a los próximos comicios.