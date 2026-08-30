Mojtaba Jameneí pidió a los países musulmanes que se unan contra EEUU e Israel: "Son el verdadero enemigo"

El líder supremo iraní llamó a reconocer al “verdadero enemigo” y pidió unidad entre los países musulmanes, seis meses después del inicio de la guerra.

Mojtaba Jameneí llamó a los países musulmanes a mantenerse unidos frente a Estados Unidos e Israel.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí , llamó a los países musulmanes a dejar de lado sus diferencias y unirse contra Estados Unidos e Israel, a los que señaló como el “verdadero enemigo”. El mensaje fue difundido este domingo, seis meses después del comienzo de la guerra en Medio Oriente.

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Jameneí realizó el pedido a través de un mensaje escrito publicado en su sitio web oficial , en el que instó a los dirigentes de la región a actuar de manera coordinada frente a sus adversarios: “La solución a los problemas de la Umma (comunidad musulmana) reside en la unidad de palabra, la amistad y la cooperación en el camino del bien”, declaró.

El líder supremo iraní también advirtió contra cualquier acción que pueda generar divisiones dentro de la comunidad musulmana: “Quienquiera que sea, ocupe el cargo que ocupe, haga lo que haga que provoque división entre los musulmanes y cree conflictos dentro de la comunidad musulmana, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, habrá servido a los objetivos de los enemigos del islam” , agregó.

A partir de esa posición, Jameneí pidió a los dirigentes regionales “reconocer al verdadero enemigo, comprender su plan y combatirlo” . En ese sentido, identificó específicamente a Estados Unidos e Israel como adversarios de todos los países musulmanes y no únicamente de Irán.

El mensaje del líder supremo se conoció cuando se cumplen seis meses del inicio de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán , que comenzó el 28 de febrero. En respuesta a los ataques, Teherán lanzó ofensivas contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en países aliados de Washington.

Los ataques iraníes alcanzaron instalaciones en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Catar y Bahrein, según la información difundida.

En este contexto, Jameneí volvió a dirigirse tanto a los gobiernos de la región como a la población iraní para reclamar que abandonen sus diferencias y mantengan la unidad frente a los enemigos declarados del país.

El líder supremo también pidió evitar cualquier conflicto interno dentro de Irán y sostuvo que no debe permitirse “de ninguna manera que surjan divergencias” entre la población.

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Un mensaje también dirigido al pueblo iraní

El nuevo llamado se suma a las declaraciones realizadas por Jameneí el viernes, cuando afirmó que “cometer cualquier acto que perjudique la cohesión social está prohibido”.

La insistencia en preservar la unidad interna ocurre mientras Irán atraviesa las consecuencias de meses de bloqueo naval estadounidense y décadas de sanciones internacionales, que afectaron el funcionamiento de su economía.

Además de pedir cohesión política y social, Jameneí planteó medidas económicas. El líder supremo llamó a avanzar progresivamente hacia la desdolarización de la economía iraní y a fortalecer la producción nacional como una vía para intentar reactivar la actividad económica.

La ausencia pública del líder supremo

El mensaje también volvió a poner el foco sobre la situación pública de Jameneí. El actual líder supremo sucedió a su padre, Alí Jameneí, quien murió asesinado el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero.

Desde entonces, Mojtaba Jameneí no volvió a aparecer públicamente. Las autoridades iraníes tampoco difundieron imágenes recientes ni nuevas grabaciones de su voz.

A pesar de su ausencia de la escena pública, Jameneí conserva la última palabra en las principales decisiones políticas de Irán. Su mensaje de este domingo representa, por lo tanto, una nueva señal de la posición que busca sostener Teherán frente a Estados Unidos, Israel y el escenario regional generado por la guerra.