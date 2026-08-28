Irán y Qatar conversan sobre el estrecho de Ormuz, tras una negativa de su reapertura sin un acuerdo con EEUU + Agregar ámbito en









Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar tras su visita a Teherán. Así, destacó entre los fines "reducir la escalada, priorizar el interés común de los países de la región y sus pueblos".

La cancillería catarí indicó que conversaron sobre los esfuerzos para reducir la tensión, así como el marco propuesto para el estrecho de Ormuz entre Irán y Omán.

El jefe de la diplomacia de Irán sostuvo conversaciones en Teherán con su homólogo de Qatar sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y tras una negativa a reabrirlo sin llegar antes a un acuerdo con EEUU.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La visita del ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se produce tras una semana de intensa actividad diplomática en Irán para buscar formas de poner fin al conflicto y reabrir el estrecho.

También se da en el marco del anuncio de nuevas sanciones de EEUU contra Irán, en un intento de "asfixiar" la economía de la república islámica. La televisión estatal iraní expresó que Al Thani, quien también es primer ministro de Qatar, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, sin dar más detalles.

Irán y Qatar conversan sobre el estrecho de Ormuz La cancillería catarí indicó que conversaron sobre los esfuerzos para reducir la tensión, así como el marco propuesto para el estrecho de Ormuz entre Irán y Omán. Al Thani "hizo hincapié en la necesidad de respetar la soberanía de los estados vecinos y la libertad de navegación", así como de seguir buscando el diálogo, informó el ministerio.

En una declaración después de las conversaciones, Al Thani dijo en X que "Qatar considera que el diálogo y la diplomacia siguen siendo la mejor manera de superar las crisis". Además, el funcionario destacó que su visita a Teherán fue "una confirmación de nuestro continuo esfuerzo por reducir la escalada, priorizar el interés común de los países de la región y sus pueblos".





En ese sentido, buscan "trabajar en la creación de condiciones que fortalezcan la seguridad y la estabilidad, abriendo el camino a soluciones pacíficas, incluyendo la reafirmación de la importancia de respetar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz de acuerdo con el derecho internacional". . @drpezeshkian … pic.twitter.com/L688brqNqC — (@MBA_AlThani_) August 27, 2026 Irán advierte que no abrirá el estrecho de Ormuz sin un acuerdo con EEUU El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán advirtió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado si Estados Unidos no acepta las condiciones de Teherán, mientras continúan las negociaciones entre ambos países para alcanzar un acuerdo de paz. El vocero del CGRI, Hossein Mohebbi, afirmó que la estratégica vía navegable continúa bajo control iraní y que ninguna embarcación podrá atravesarla sin autorización. Según explicó, los buques de guerra considerados enemigos se encuentran a al menos 400 kilómetros del estrecho. “Todos los buques de guerra enemigos se encuentran a al menos 400 kilómetros del estrecho de Ormuz y, desde las perspectivas militar y territorial, ninguna embarcación podrá pasar por esta vía navegable sin el permiso y gestión de Irán”, sostuvo Mohebbi.