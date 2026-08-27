Donald Trump cree que el líder de Irán Mojtaba Jameneí sigue vivo + Agregar ámbito en









El hombre sucedió a su padre tras ser asesinado en febrero por un ataque en conjunto de EEUU e Israel. En ese sentido, muchas dudas surgieron por sus pocas apariciones en público.

Su padre murió en un bombardeo al inicio de la ofensiva estadounidense-israelí a fines de febrero y asumió inmediatamente el cargo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este miércoles que cree que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Mojtaba Jameneí, sigue vivo. El hombre pasó a tener el mando de la nación luego de que el ataque en conjunto con Israel en febrero se cobrara la vida de su padre, Alí Jameneí; sin embargo, tuvo pocas apariciones en público.





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"No creo que esté muerto. Resultó gravemente herido. El lado izquierdo de su cuerpo, el brazo, la pierna, todo. Resultó gravemente herido. Pero no creo que esté muerto", expresó el republicano en una entrevista con el locutor de radio conservador Glenn Beck.

Oficialmente, Jamenei sigue dirigiendo su país. Sin embargo, su ausencia pública y el ascenso al poder de figuras veteranas de los Guardianes de la Revolución -el ejército ideológico del régimen- alimentaron las especulaciones de que está muerto o de que no tiene el control pleno del poder.

Trump cree que Mojtaba Jameneí sigue vivo Además, agregó que si Jamenei realmente murió a raíz de ese mismo ataque, el Gobierno del régimen "disimula de maravilla, porque no paran de decir que van a volver a hablar con él a cada rato para que les dé el visto bueno definitivo" a las negociaciones.

La ausencia pública de Mojtaba y el ascenso al poder de figuras veteranas de los Guardianes de la Revolución alimentaron especulaciones de su muerte. Su padre murió en un bombardeo al inicio de la ofensiva estadounidense-israelí a fines de febrero. Trump, quien proclamó su victoria sobre Irán en múltiples ocasiones pero, afirmó nuevamente que la presión militar y económica está funcionando.

Sin embargo, sigue sin lograr la apertura de la ruta marítima de Ormuz ni puede obligar a Irán a entregar sus materiales nucleares. "Esas cosas están encaminadas hacia una gran victoria. Vamos a tener una gran victoria aquí muy pronto", aseguró. Masud Pezeshkian advierte que EEUU no tendrá éxito con la presión económica sobre Irán El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que las nuevas medidas económicas impulsadas por Estados Unidos no lograrán doblegar a su país. "Estados Unidos no obtendrá nada de su presión económica en esta fase, del mismo modo que no obtuvo nada durante la guerra", afirmó. Las declaraciones se producen después de que el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, anunciara el lunes un plan para "asfixiar económicamente" a Irán y advirtiera con nuevas sanciones a los países que no colaboren con la iniciativa. Teherán, que enfrenta sanciones internacionales desde hace décadas, estuvo restando importancia al efecto que puedan tener estas nuevas medidas. Pezeshkian sostuvo que su Gobierno busca resolver las diferencias mediante conversaciones, aunque mantendrá su postura frente a las presiones externas. "Nuestro principio consiste en comprender y resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación, pero al mismo tiempo resistiremos las presiones económicas, como lo hemos hecho hasta ahora y seguiremos haciéndolo", señaló.