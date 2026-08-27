Irán advierte que no abrirá el estrecho de Ormuz sin un acuerdo con EEUU

El CGRI advirtió que ninguna embarcación podrá atravesar la vía sin autorización iraní y exigió que Washington acepte sus condiciones.

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica para la navegación marítima y permanece bajo control de Irán y Omán.

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán advirtió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado si Estados Unidos no acepta las condiciones de Teherán , mientras continúan las negociaciones entre ambos países para alcanzar un acuerdo de paz.

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El vocero del CGRI, Hossein Mohebbi , afirmó que la estratégica vía navegable continúa bajo control iraní y que ninguna embarcación podrá atravesarla sin autorización. Según explicó, los buques de guerra considerados enemigos se encuentran a al menos 400 kilómetros del estrecho.

“Todos los buques de guerra enemigos se encuentran a al menos 400 kilómetros del estrecho de Ormuz y, desde las perspectivas militar y territorial, ninguna embarcación podrá pasar por esta vía navegable sin el permiso y gestión de Irán”, sostuvo Mohebbi.

El funcionario agregó que incluso la ruta próxima a Omán permanece bajo control iraní y aseguró que el estrecho pertenece a Irán y Omán. Según su explicación, ambos países alcanzaron acuerdos sobre la distribución de las aguas de la zona y de los ingresos obtenidos.

El Gobierno iraní vinculó la apertura del paso marítimo con el cumplimiento de las condiciones planteadas a Washington.

Mohebbi responsabilizó al “obstruccionismo” de Estados Unidos por las demoras en el proceso de negociación. En ese sentido, sostuvo que Washington debería retomar el memorándum de entendimiento de paz firmado en junio para avanzar con la apertura de la vía.

“Por consiguiente, Estados Unidos debe aceptar nuestras condiciones. Si Estados Unidos no acepta nuestras condiciones, el estrecho de Ormuz no será abierto bajo ninguna circunstancia”, afirmó.

Irán y Omán negocian un corredor de navegación

En paralelo, Irán y Omán anunciaron un marco de negociación por etapas que contempla la creación de un corredor temporal de navegación conjunta en el estrecho de Ormuz.

El acuerdo también incluye un proyecto conjunto para la eliminación de minas en la zona. Según la declaración emitida por ambos países, las conversaciones técnicas continuarán con el objetivo de establecer un corredor permanente.

Las conversaciones entre Irán y Omán contemplan un corredor temporal de navegación conjunta y un proyecto de eliminación de minas.

La futura administración de la vía navegable también forma parte de las negociaciones. Entre los aspectos que deberán definirse se encuentran el intercambio de información, la gestión del tránsito marítimo y los servicios de navegación y seguridad.

De esta manera, mientras Irán sostiene que la apertura del estrecho depende de que Estados Unidos acepte sus condiciones, las conversaciones con Omán avanzan hacia un esquema destinado a garantizar la navegación y establecer mecanismos conjuntos de administración.