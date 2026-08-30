Becas Progresar 2026: cómo consultar si cobrás en septiembre y cuáles son los requisitos

Los estudiantes pueden consultar si tienen un pago el próximo mes y conocer las fechas para anotarse en la segunda convocatoria.

Los beneficiarios de las Becas Progresar pueden revisar desde distintos canales digitales el estado de su prestación.

Quienes forman parte de las Becas Progresar pueden consultar si tienen un pago previsto para septiembre de 2026 a través de las herramientas digitales disponibles. La información permite conocer si existe una liquidación registrada a nombre del titular.

Una de las opciones es la Certificación Negativa de ANSES , donde se puede consultar si una persona figura alcanzada por determinados programas o prestaciones. También existen canales de autogestión para revisar la situación del beneficio.

Al mismo tiempo, continúa abierta la segunda convocatoria de Becas Progresar 2026 para distintas líneas del programa. Las fechas de inscripción cambian según el nivel educativo o el tipo de formación que realice cada estudiante.

La Certificación Negativa permite realizar una consulta utilizando el número de CUIL . Para iniciar el trámite, el estudiante debe ingresar al servicio y seleccionar el período que desea revisar.

En este caso, para comprobar si existe una liquidación correspondiente al período de agosto que pueda acreditarse en septiembre, se debe indicar el mes que corresponda en la consulta.

Si dentro del resultado aparece información vinculada con las Becas Progresar, significa que existe un registro de la prestación para el período seleccionado. De todos modos, la consulta debe realizarse con los datos correctos del titular para conocer la situación particular de cada estudiante.

Cómo consultar el estado de tu liquidación desde la plataforma Mi ANSES

Otra alternativa es ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí se pueden realizar diferentes consultas relacionadas con las prestaciones y pagos registrados.

Los estudiantes pueden utilizar las opciones de atención y consulta disponibles dentro de la plataforma para revisar si existe información sobre su liquidación de Progresar o realizar una consulta sobre el estado del beneficio.

Las aprobaciones no siempre se producen al mismo tiempo para todos los postulantes. La evaluación de cada solicitud depende de los controles correspondientes, por lo que algunas personas pueden recibir una respuesta o una acreditación antes que otras.

Fechas límite e inscripción para la segunda convocatoria 2026

La segunda convocatoria de Progresar Obligatorio estará disponible hasta el 4 de septiembre de 2026. Esta línea está destinada a quienes buscan completar sus estudios obligatorios.

Para Progresar Superior y Enfermería, la inscripción permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre de 2026. En este caso, la convocatoria está dirigida a estudiantes de carreras terciarias, universitarias y de enfermería, según las condiciones del programa.

Por su parte, Progresar Trabajo mantiene un plazo más amplio para la presentación de solicitudes. La inscripción para cursos de formación profesional y capacitación en oficios continuará habilitada hasta el 27 de noviembre de 2026.