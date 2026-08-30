Nicolás Maduro reapareció desde la cárcel en Nueva York y publicó fotos: "Pequeño regalo de amor y esperanza"

El exlíder venezolano publicó en redes sociales varias fotografías tomadas durante su detención en Nueva York. En las imágenes aparece vestido con ropa deportiva y acompañado por un mensaje dirigido a sus nietos y a sus seguidores.

Maduro reapareció en redes sociales con fotografías tomadas durante su detención en Nueva York. Las imágenes fueron acompañadas por un mensaje dirigido a sus seguidores.

El expresidente de Venezuela , Nicolás Maduro , reapareció públicamente después de varios meses y difundió fotografías tomadas durante su detención en Nueva York. El exlíder publicó este domingo las imágenes en su cuenta oficial de X, donde se lo observa vestido con ropa deportiva y haciendo el gesto de la victoria con los dedos.

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Las fotografías fueron acompañadas por un mensaje dirigido especialmente a sus nietos, pero también a los niños y a sus seguidores. “Pequeño regalo de amor y esperanza”, escribió Maduro en la publicación.

Se trata de las primeras imágenes conocidas de Maduro dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido desde enero. En las fotos aparece sonriente, con un conjunto deportivo gris, y transmite un mensaje de tranquilidad pese a su situación judicial.

Junto con las imágenes, Maduro buscó transmitir un mensaje de fortaleza a su familia y a sus seguidores. La publicación estuvo especialmente dirigida a sus nietos y nietas, a quienes presentó las fotografías como un “pequeño regalo de amor y esperanza”.

La reaparición se produce después de meses en los que hubo escasa información pública sobre la situación cotidiana del exmandatario venezolano dentro de la prisión federal de Nueva York.

En otra parte de su mensaje, Maduro afirmó que permanece firme junto a su esposa, Cilia Flores, quien también se encuentra detenida en Estados Unidos. Las nuevas imágenes apuntan a mostrar que ambos mantienen el ánimo pese al proceso judicial que enfrentan.

Desde la prisión de Nueva York, el expresidente de Venezuela difundió nuevas imágenes en las que se lo ve sonriente y con ropa deportiva. “Estamos firmes”, aseguró en su mensaje.

Las primeras imágenes de Maduro en prisión

Las fotografías fueron tomadas el 25 de junio, en el contexto del Día del Padre, aunque recién fueron difundidas públicamente este domingo. Según informó El País, Maduro pudo ver las imágenes el 13 de julio antes de que fueran publicadas en sus redes sociales.

En ellas se lo ve con ropa deportiva, sin esposas y en un ambiente interior del centro penitenciario. En una de las imágenes realiza el tradicional gesto de la “V” con los dedos mientras sonríe frente a la cámara. La aparición permite tener una de las pocas referencias visuales sobre su estado durante su permanencia en Estados Unidos.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Maduro permanece detenido en Nueva York

El exmandatario venezolano permanece bajo custodia estadounidense desde enero y enfrenta un proceso judicial en Nueva York. Su captura y posterior traslado a Estados Unidos modificaron por completo el escenario político venezolano.

Desde entonces, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez quedó a cargo de la administración del país, mientras la situación de Maduro pasó a estar vinculada a los tribunales federales estadounidenses.

La defensa de Maduro sostiene que fue víctima de una operación ilegal y cuestiona las condiciones de su detención, mientras que las autoridades estadounidenses mantienen las acusaciones en su contra.

Una reaparición en medio de un nuevo escenario para Venezuela

La publicación de las fotografías ocurre además en un momento de cambios en la relación entre Washington y Caracas. El gobierno de Donald Trump anunció recientemente un acuerdo para que Estados Unidos tenga participación mayoritaria en una nueva estructura destinada a explotar parte de las reservas petroleras venezolanas.

El acuerdo contempla el desarrollo de 17 yacimientos petroleros y busca atraer inversiones para recuperar la producción venezolana. La iniciativa fue respaldada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, aunque generó cuestionamientos políticos y económicos.

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro difundió fotografías desde la cárcel en Nueva York y buscó transmitir un mensaje de fortaleza a sus seguidores.

En ese contexto, la reaparición de Maduro vuelve a poner al exmandatario en el centro de la escena pública, aunque esta vez desde una prisión federal estadounidense.

Las imágenes difundidas en redes sociales buscan mostrar a un Maduro sonriente y desafiante, alejado de las últimas fotografías conocidas de su traslado a Estados Unidos. El mensaje, en tanto, combina una referencia familiar con un tono político de resistencia.

“Pequeño regalo de amor y esperanza” fue la frase elegida por el exlíder chavista para acompañar su regreso público a las redes sociales.