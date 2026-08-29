Brasil comenzó con la construcción del puente marítimo más largo de Sudamérica

La nueva conexión facilitará el acceso estratégico desde Salvador hacia Itaparica, una región con alta actividad turística. Se estima que la obra termine para 2031.

La nueva conexión vial facilitará el acceso estratégico desde Salvador hacia el litoral sur de Bahía, una región de alta actividad turística y comercial.

Brasil puso en marcha oficialmente la construcción del puente marítimo más largo de Sudamérica , una de las obras más ambiciosas de su historia reciente. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó la ceremonia de inicio desde Vera Cruz, con conexión desde la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica .

El megaproyecto se lleva a cabo bajo la figura de una asociación público-privada entre el gobierno del estado de Bahía y un consorcio chino integrado por China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) .

La obra demandará una inversión total de 11.600 millones de reales (equivalente a u$s 2.220 millones), financiada en un 47% por las firmas chinas y en un 53% por el Estado brasileño junto a la administración regional. Una vez concluida, el concesionario operará y mantendrá la infraestructura por 35 años.

La relevancia de esta obra radica en su impacto para el nordeste brasileño , donde se prevé que beneficiará directamente a unos 10 millones de personas en aproximadamente 250 municipios. La nueva conexión vial facilitará el acceso estratégico desde Salvador hacia el litoral sur de Bahía , una región de alta actividad turística y comercial.

La relevancia de esta obra radica en su impacto para el nordeste brasileño, donde se prevé que beneficiará directamente a unos 10 millones de personas en aproximadamente 250 municipios. F24

Según proyecciones oficiales, el cruce permitirá reducir los tiempos de traslado en cerca de dos horas al evitar la dependencia de recorridos terrestres, estimándose un flujo diario de 28.000 vehículos. En términos técnicos, la estructura contará con cuatro carriles y alcanzará una altura de 82 metros sobre el nivel del mar para garantizar la navegación de embarcaciones de gran calado hacia el puerto de Salvador.

La obra requirió la perforación previa de 105 pozos para asegurar cimientos a profundidades de hasta 67 metros en el canal central. El sistema se completará con túneles, viaductos de conexión con la Vía Expressa de Salvador y la duplicación de tramos viales en la isla de Itaparica, junto con planes de monitoreo ambiental a cargo del INEMA.

El cronograma oficial, ratificado tras adendas contractuales en 2025, prevé la finalización de los trabajos para junio de 2031. Durante el acto, Lula da Silva destacó el impacto social del proyecto y enfatizó la necesidad de preservar la tranquilidad de los habitantes de la isla frente a fenómenos como la especulación inmobiliaria.

Brasil busca proteger sus minerales estratégicos ante el interés extranjero

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre el creciente interés de empresas extranjeras en los minerales críticos del país y pidió avanzar con una regulación que permita proteger estos recursos. “Hay mucha gente extranjera” comprando minerales críticos, señaló durante una reunión con los principales referentes del Congreso.

El mandatario recibió en el Palacio de la Alvorada al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y al titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta. Durante el encuentro, analizaron la necesidad de establecer reglas para el desarrollo de las tierras raras y otros minerales considerados estratégicos para distintas industrias.

Lula defendió el proyecto que crea una Política Nacional de Minerales Críticos, que ya recibió la aprobación de la Cámara de Diputados en mayo y ahora debe ser tratado por el Senado. La iniciativa busca establecer un marco específico para el sector y promover inversiones nacionales.