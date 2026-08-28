Donald Trump firmó un decreto para crear la primera Academia Espacial de EEUU

La institución estará bajo la órbita de la NASA y formará ingenieros, científicos, técnicos, operadores y astronautas. Una comisión deberá definir su estructura, sede y requisitos legales en un plazo de 120 días.

Donald Trump firmó la orden ejecutiva durante un acto realizado en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva para iniciar la creación de la primera Academia Espacial de Estados Unidos , una institución federal destinada a formar a la próxima generación de especialistas y líderes del sector.

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La iniciativa estará encabezada por la NASA y combinará educación técnica con formación en liderazgo, disciplina y compromiso con el servicio público. El objetivo será preparar ingenieros, científicos, técnicos, operadores, miembros de las fuerzas armadas y astronautas ante el crecimiento de la industria espacial comercial y la ampliación de los planes estadounidenses fuera de la Tierra.

La Casa Blanca presentó el proyecto como parte de una estrategia para fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en un área considerada fundamental para la seguridad nacional, el crecimiento económico, la investigación científica y la innovación tecnológica .

“Ante el rápido crecimiento de la Fuerza Espacial y de la industria espacial comercial, y la expansión de nuestras ambiciones hacia la Luna y mucho más allá, está claro que necesitaremos educar y capacitar a toda una generación”, afirmó Trump durante la presentación.

La orden fue firmada en el Centro Espacial Johnson de la NASA , ubicado en Houston, donde el mandatario también entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los integrantes de la misión Artemis II .

BREAKING: President Donald J. Trump just signed an Executive Order establishing a new federal academy, THE UNITED STATES SPACE ACADEMY. pic.twitter.com/BOxPfoVLeX — The White House (@WhiteHouse) August 28, 2026

Cómo funcionará la Academia Espacial de Estados Unidos

El decreto dispone la creación de una Comisión Presidencial sobre la Academia Espacial, que tendrá la responsabilidad de elaborar el diseño institucional y presentar recomendaciones sobre su funcionamiento.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, será el presidente de la comisión, mientras que el administrador adjunto del organismo, Matt Anderson, ejercerá como director ejecutivo.

También participarán como vicepresidentes el asesor presidencial de Ciencia y Tecnología, Michael Kratsios, y el asesor de Política Económica, Kevin Hassett, junto con otros representantes de la Casa Blanca y distintas agencias federales.

La comisión tendrá un plazo de 120 días desde la firma de la orden para presentar un informe ante el presidente. El documento deberá incluir propuestas sobre el sistema de gobierno de la academia, su ubicación física, las obligaciones de servicio que asumirán sus graduados y las modificaciones legislativas necesarias para ponerla en funcionamiento.

El plan de Estados Unidos para fortalecer su presencia espacial

Isaacman calificó la creación de la academia como un paso “transformador” para formar a los profesionales que necesitará Estados Unidos durante los próximos años.

El titular de la NASA vinculó el proyecto con los planes para regresar astronautas estadounidenses a la superficie lunar, construir una base en la Luna, desarrollar sistemas de energía nuclear, impulsar una economía orbital y ampliar las misiones científicas.

“Gran parte del talento que contribuirá a estos proyectos será formado en la Academia Espacial de Estados Unidos”, sostuvo el funcionario.

La futura institución combinará educación técnica, liderazgo, disciplina y preparación para el servicio público. Nasa

La Casa Blanca enmarcó la medida dentro de la agenda espacial impulsada por Trump. En diciembre de 2025, el mandatario firmó una orden destinada a garantizar la superioridad estadounidense en el espacio y, el pasado 20 de agosto, aprobó una nueva política nacional de transporte espacial.

Con la creación de la academia, el Gobierno busca disponer de una estructura educativa federal especializada para abastecer de profesionales a la NASA, la Fuerza Espacial, otras agencias estatales y el creciente sector privado.