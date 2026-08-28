Donald Trump anunció la firma del "mayor acuerdo petrolero de la historia" con Venezuela + Agregar ámbito en









Según lo anunció en redes sociales, no tendrán "costo alguno para el contribuyente estadounidense" y el hecho "fortalecerá enormemente la ya creciente relación entre Venezuela y los EEUU".

Trump avanza sobre la administración del petróleo venezolano.

En medio de los vaivenes por la suba del precio de los combustibles en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, Donald Trump dio una nueva noticia que demarca el objetivo que tuvo la captura de Nicolás Maduro y la conservación de Delcy Rodríguez al frente de la presidencia de Venezuela: un acuerdo de extracción de petróleo que fortalece la posición energética de los EEUU.

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"Los Estados Unidos de América acaban de firmar un Acuerdo con el país de Venezuela por el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial", anunció Trump en sus redes sociales, y añadió que "bajo mi dirección, el Secretario de Estado Marco Rubio, y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando estrechamente con la altamente respetada Presidenta Interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y, a través de una asociación con el sector empresarial privado, han asegurado el control mayoritario de los Estados Unidos sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela".

A su vez, el presidente de los EEUU garantizó que los barriles no tendrán "costo alguno para el contribuyente estadounidense. Esta transacción histórica más que duplica las reservas de petróleo americanas, aumenta enormemente nuestra suministro de petróleo, y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante mucho tiempo en el futuro".

En simultáneo, opinó que el acuerdo de extracción "ayuda a continuar poniendo a Venezuela en un camino hacia un tremendo éxito y una gran prosperidad. ¡Esta transacción fortalecerá enormemente la ya creciente relación entre Venezuela y los Estados Unidos!".

Delcy Rodríguez, presidenta venezolana. Reuters Impacto en el mercado El anuncio llega luego de que los precios del petróleo vuelvan a subir de precio este jueves, luego de tres jornadas consecutivas de pérdidas, ante el deterioro de las expectativas de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán y la persistencia de las restricciones al tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz. El Brent cerró con una suba de 1,86 dólares, o 2,1%, hasta los 89,70 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 1,30 dólares, o 1,6%, hasta los 83,53 dólares.

Por otro lado, esta semana Venezuela -el país con mayores reservas de petróleo del mundo- había anunciado la producción récord de 1,23 millones de barriles diarios. De efectivizarse la cifra de 65.000 millones que difundió Donald Trump, a ese ritmo Venezuela terminará de proveerle de barriles a EEUU en 145 años.