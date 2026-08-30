Canadá aplicará aranceles de hasta 50% a productos estadounidenses desde el 8 de septiembre, en respuesta a las medidas de Washington.

La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá sumó un nuevo capítulo que podría impactar en un producto cotidiano: el papel higiénico . Canadá anunció aranceles de entre 25% y 50% para distintos productos estadounidenses desde el 8 de septiembre, mientras crece la preocupación por el posible aumento de precios en Estados Unidos.

La decisión fue anunciada después del fracaso de las negociaciones comerciales del último fin de semana . El primer ministro canadiense, Mark Carney, prometió responder a los aranceles estadounidenses "dólar por dólar" y presentó una lista de casi 900 productos estadounidenses que quedarán alcanzados por nuevos gravámenes.

Las medidas tendrán una vigencia inicial a partir del 8 de septiembre y contemplan aranceles de entre el 25% y el 50%, según el producto involucrado. Entre los sectores afectados se encuentra la industria vinculada a los productos de papel, un rubro particularmente relevante para el comercio entre los dos países.

Canadá incluyó específicamente al "papel higiénico o productos semielaborados para pañuelos" entre los artículos que podrían quedar sujetos a los nuevos aranceles. La medida amenaza con trasladar parte del costo adicional a los consumidores estadounidenses mediante aumentos en los precios.

El impacto potencial de la decisión se explica por el peso que tiene Canadá como proveedor del mercado estadounidense. De acuerdo con datos del Banco Mundial , durante 2024 Estados Unidos importó papel higiénico canadiense por un valor de u$s328 millones .

Ese volumen convirtió a Canadá en el principal exportador de papel higiénico hacia Estados Unidos, lo que deja al mercado estadounidense especialmente expuesto ante una eventual suba de los costos de importación.

La relación comercial también alcanza a grandes cadenas minoristas. Costco, una de las principales compañías de venta minorista de Estados Unidos, se abastece en gran medida de productos de papel provenientes de Canadá.

Por ese motivo, los nuevos aranceles podrían repercutir en toda la cadena comercial, desde los proveedores hasta los comercios y, eventualmente, los consumidores. El sector del papel aparece así entre los rubros que podrían sentir con mayor fuerza la escalada de las medidas comerciales.

Grandes cadenas minoristas estadounidenses como Costco se abastecen en gran medida de productos de papel canadienses.

El precio podría subir 50% desde septiembre

La aplicación de aranceles de hasta 50% desde el 8 de septiembre abre la posibilidad de un fuerte incremento en los costos asociados a estos productos en Estados Unidos. El impacto final dependerá de cómo las empresas absorban o trasladen los nuevos gravámenes a los precios.

La amenaza canadiense forma parte de una respuesta más amplia a los aranceles impuestos por Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión comercial entre ambos países. Carney había anticipado que Ottawa respondería de manera equivalente a las medidas adoptadas por Washington.

La inclusión del papel higiénico en la lista de productos alcanzados pone el foco sobre un artículo de consumo cotidiano y difícil de reemplazar, especialmente por el volumen de importaciones procedentes de Canadá.

Con las nuevas medidas previstas para septiembre, empresas y consumidores estadounidenses deberán afrontar un escenario de mayor incertidumbre sobre los precios. Mientras tanto, la disputa comercial continúa y el papel higiénico se convirtió, de manera inesperada, en uno de los productos que quedaron en el centro de la pelea entre los dos países.