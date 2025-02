Tras reunirse con Benjamín Netanyahu, Donald Trump propuso que EEUU tome el control de la Franja de Gaza

Al respecto, el republicano aseguró: “Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y además hará un buen trabajo con ella”, lanzó y agregó: “Yo veo una posición de propiedad a largo plazo, y creo que traerá gran estabilidad a esa parte de Medio Oriente, y tal vez a todo Medio Oriente. Y todas las personas con las que he hablado, no fue una decisión tomada a la ligera, a todas las personas con las que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos sea dueño de ese pedazo de tierra, desarrolle y cree miles de puestos de trabajo con algo que será magnífico en una zona realmente magnífica”, dijo Trump.