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7 de mayo 2026 - 22:34

Aranceles de Trump en jaque: Tribunal de EEUU emite fallo en contra

La decisión de un tribunal de EE.UU. contra los aranceles de Donald Trump podría permitir a otras empresas impugnar los recargos.

Reves judicial para Trump por los aranceles globales.

Reves judicial para Trump por los aranceles globales.

Ambito

El órgano judicial, que votó dos a uno en contra del arancel global, consideró que su aplicación no se justificaba en virtud de una ley de la década de 1970 invocada para su implementación.

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Fallo contra aranceles de Trump

Trump impuso el gravamen temporal en febrero después de que la Corte Suprema anulara una parte importante de sus nuevos aranceles y tenía como objetivo enfrentar los déficits en la balanza de pagos.

El gravamen estará vigente hasta finales de julio, salvo que el Congreso lo prorrogue, mientras la Casa Blanca busca mecanismos más duraderos para reconstruir su agenda comercial.

El Tribunal de Comercio Internacional ordenó a los demandados implementar su fallo en un plazo de cinco días, así como dispuso desembolsos a los importadores que presentaron la demanda.

Si bien la sentencia, que puede ser apelada, se limita por el momento a los demandantes, sienta un precedente jurídico que permite a otras empresas impugnar también los recargos.

Los aranceles sectoriales de Trump sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles no se ven afectados por la decisión que tomó atrás la Corte Suprema.

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