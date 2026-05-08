Donald Trump anunció una nueva tregua entre Rusia y Ucrania por tres días: "Estamos cerca del fin de la guerra"

El presidente de EEUU dio a conocer un acuerdo temporal por 72 horas. En ese lapso, Moscú celebrará el Día de la Victoria por el triunfo ante los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ambos gobiernos intercambiarán mil rehenes por bando. Mientras tanto, siguen las conversaciones para alcanzar la paz.

El presidente de EEUU celebró el tregua acordada por Vladimir Putin y Volodimir Zelenski en la guerra de Ucrania.

El presidente de EEUU, Donald Trump , anunció este viernes un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania por tres días. El cese comenzará el sábado e incluirá el intercambio de miles de rehenes por bando . El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmaron la tregua.

La iniciativa surge en medio de nuevas negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington, en coincidencia con las celebraciones rusas por el Día de la Victoria , el tradicional acto militar que se realiza cada 9 de mayo en Moscú a raíz del triunfo en la segunda guerra mundial ante la Alemania nazi.

“Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil” , escribió el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social Truth Social en el que manifestó su optimismo respecto al fin del conflicto. La tregua, aseguró, podría marcar un punto de inflexión.

El acuerdo contempla un intercambio de prisioneros de guerra. Según comunicó Trump, Rusia y Ucrania se comprometieron a liberar a mil detenidos del bando contrario cada uno . De concretarse, será uno de los canjes más grandes desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

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Guerra en Ucrania: Kiev y Moscú acuerdan alto el fuego pero siguen las amenazas

Previamente, el gobierno de Vladimir Putin anunció unilateralmente una pausa en las hostilidades con motivo de los actos conmemorativos del triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La medida fue bien recibida por parte de Kiev. Las autoridades ucranianas señalaron que Moscú solo busca garantizar la seguridad del desfile militar que se realizará este sábado en la Plaza Roja.

Durante la jornada continuaron registrándose bombardeos y ataques entre ambos países, lo que reflejó la fragilidad del entendimiento y las dificultades para avanzar hacia una paz definitiva.

Tras las críticas ucranianas, Rusia amenazó con responder con un ataque “masivo” si Kiev intenta interferir en los festejos del 9 de mayo. El gobierno de Putin recomendó a diplomáticos extranjeros y a parte de la población abandonar la capital ucraniana ante el riesgo de una escalada militar.

Pese a las amenazas cruzadas, los contactos diplomáticos continúan. Trump afirmó que el diálogo entre las partes sigue activo y que las posibilidades de un acuerdo están más cerca.

“Las conversaciones continúan para poner fin a este gran conflicto, el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más y más cerca”, sostuvo el presidente estadounidense en su comunicado.

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El diálogo entre Donald Trump y Vladimir Putin que anticipó la tregua

La semana pasada, Trump y Putin mantuvieron una conversación telefónica de una hora y media, según confirmó un asesor presidencial de Rusia. En palabras del consejero político Yuri Ushakov, la conversación fue en tono "franco" y "amistoso", subrayando que antes de iniciarse, Putin le trasmitió "palabras de apoyo" por el intento de atentado que sufrió el magnate.

Según Ushakov, Putin consideró como una decisión "correcta", el haber estirado el alto al fuego por tiempo indefinido con Irán, luego de los numerosos ultimátums de Trump. Sin embargo, no dejó de remarcar que EEUU "debe darles una posibilidad a las negociaciones y ayudar a estabilizar la situación", en medio del enfriamiento de las tratativas en Islamabad, capital de Pakistán.

Respecto a Ucrania, Trump había manifestado su optimismo respecto a que el acuerdo para un paz estaba al caer. En ese marco, Putin había anticipado su voluntad de alcanzar una tregua durante el próximo 9 de mayo, en el Día de la Victoria, la cual finalmente se llevará a cabo.

A pesar del optimismo de Trump por un acuerdo, Putin se declaró inquebrantable en conseguir sus objetivos militares en contra de Kiev. En ese contexto, Putin sostuvo que para llegar a un acuerdo diplomático, es necesario que el presidente ucraniano Volodomir Zelenski, acepte la propuesta de Rusia, que afirma haberle planteado previamente.