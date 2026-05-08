El actor Mark Hamill desató la polémica con una imagen de Donald Trump en una tumba

Si bien el actor de "Star Wars" borró el posteo de sus redes sociales y pidió disculpas, mantuvo su encono hacia el mandatario en otro posteo.

El actor Mark Hamill , reconocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga de Star Wars , publicó una foto del presidente estadounidense Donald Trump muerto en su tumba, lo que derivó en una contundente respuesta de la Casa Blanca, cuyas autoridades lo tildaron de "enfermo".

Si bien el artista borró el posteo de sus redes sociales y pidió disculpas, mantuvo su encono hacia el mandatario, quien según su opinión "debería vivir lo suficiente para rendir cuentas por sus crímenes" .

La polémica se había iniciado este miércoles, cuando el actor publicó en su cuenta de la red social Blueskay una foto de Trump, muerto junto a una lápida con la leyenda "Donald Trump 1946-2024" .

"Ojalá viviera lo suficiente para presenciar su inevitable y devastadora derrota en las elecciones de mitad de mandato, rendir cuentas por su corrupción sin precedentes, ser destituido, condenado y humillado por sus innumerables crímenes. Lo suficiente para darse cuenta de que quedará deshonrado para siempre en los libros de historia", añadió el posteo del actor.

De todas formas, la respuesta del equipo de prensa de la Casa Blanca fue demoledora en X: "Hamill es un enfermo mental, estos lunáticos de la izquierda radical no pueden controlarse. Este tipo de retórica es exactamente lo que inspiró tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro Presidente".

Hamill ha sido un crítico habitual y abierto de Trump y sus políticas. Según una entrevista que concedió el año pasado al periódico The Times de Londres, Hamill le había dicho a su esposa que eligiera entre mudarse a Londres o a Irlanda después de que Trump fuera reelegido presidente de Estados Unidos en 2024, pero que él permanecería en Estados Unidos por el momento.

Sobre Trump, declaró al periódico: "El acoso, la incompetencia, la gente que está en el poder… La única manera de sobrellevarlo sin volverme loco y querer sumergirme en una bañera de agua caliente es verlo como una novela política extensa y compleja. En cierto modo, es entretenido porque esto podría ser el fin. Nuestra posición en el mundo se ha visto gravemente afectada y eso tendrá repercusiones durante décadas".