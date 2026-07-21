SpaceX repunta 3,3% tras advertencia de Elon Musk a los inversores por apostar en corto + Agregar ámbito en









Musk advirtió en X que quienes mantienen posiciones cortas contra SpaceX tienen "muy baja probabilidad de supervivencia", en una jugada que impulsó un rebote del 6,2% tras el mínimo del lunes. Los detalles, en la nota.

Acciones de SpaceX: Suben un 6,2% tras advertencia de Elon Musk.

Las acciones de SpaceX suben un 3,3% este martes, hasta los u$s123,10, en una recuperación parcial tras el nuevo mínimo del lunes. El rebote coincidió con una advertencia de Elon Musk a los inversores con posiciones vendidas en la compañía.

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A través de X, Musk afirmó que "la probabilidad de supervivencia de las empresas que mantienen una posición corta significativa en SpaceX a lo largo del tiempo es muy baja", en línea con su histórica postura contra quienes apuestan por la caída de sus empresas.

El comentario llega en un momento complejo, de elevada volatilidad para SpaceX. Desde su salida a bolsa en junio, las acciones han oscilado entre u$s119,68 y u$s225,64, tras debutar a u$s135 por título. Las dudas sobre su valoración han impulsado un aumento de las posiciones a la baja, aunque algunos inversores consideran que la reciente corrección representa una oportunidad de compra.

Volatilidad del mercado: Declaraciones de Musk influyen, pero el crecimiento futuro es clave. A su vez, la confrontación con los vendedores en corto es una constante en la historia de Musk. Durante años enfrentó públicamente a quienes apostaban contra Tesla, asegurando que sus posiciones serían "aniquiladas" con la llegada de la conducción autónoma o la producción en masa del robot Optimus. En ese mismo frente llegó a criticar a Bill Gates por mantener una apuesta bajista sobre Tesla mientras promovía causas climáticas.

A su vez, para los inversores, la reacción del mercado confirma que las declaraciones de Elon Musk siguen teniendo influencia sobre el comportamiento de las acciones. Sin embargo, la evolución de SpaceX dependerá principalmente de la capacidad de la empresa para cumplir sus objetivos de crecimiento en los sectores aeroespacial, de conectividad satelital e inteligencia artificial, en un contexto de volatilidad que se mantiene elevada.