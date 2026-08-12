Una universidad de EEUU reducirá las calificaciones del primer semestre para frenar la crisis de salud mental + Agregar ámbito en









Se trata de una "sustitución de calificaciones". Varias universidades aplicaron el mismo plan tras registrar que muchos alumnos jóvenes no están preparados para transitar la educación superior.

Con este nuevo sistema, los profesores asignarán las calificaciones internamente para controlar la elegibilidad para becas y premios académicos. @uofmichigan

La Universidad de Michigan, EEUU, decidió bajar las calificaciones de los estudiantes de primer año durante el primer semestre. La decisión, que entrará en vigor en 2027, es un esfuerzo por "frenar la crisis de salud mental que se está desarrollando entre los jóvenes universitarios" y aplicará para las carreras de Letras, Ciencias y Artes.

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En lugar de calificar con letras, las transcripciones del primer semestre mostrarán "aprobado o no aprobado", como parte de un programa diseñado para ayudar a los estudiantes a "adaptarse a las exigencias de la universidad y permitir que las motivaciones intrínsecas guíen trayectorias académicas personalmente significativas", indicó la casa de estudios.



La Universidad de Michigan reducirá las calificaciones para el primer año por la crisis en salud mental El programa, que comenzará en el otoño de EEUU a partir del año próximo, está dirigido a estudiantes de la Facultad de Literatura, Ciencias y Artes, que cuenta con aproximadamente la mitad de los cerca de 8.000 estudiantes de primer año de Michigan.

Si bien las calificaciones no se registrarán en los expedientes académicos ni afectarán el promedio de calificaciones, los profesores las asignarán internamente para controlar la elegibilidad para becas y premios académicos. En años anteriores , instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Tecnológico de California implementaron planes similares de "sustitución de calificaciones".

Las calificaciones no se registrarán en los expedientes académicos ni afectarán el promedio de calificaciones. @uofmichigan La razón: estudiantes no preparados El cambio en Michigan, una de las universidades públicas más grandes y reconocidas del país, se produce en un momento en que las instituciones educativas se enfrentan a la inflación de calificaciones y a la necesidad de impartir clases de recuperación a los estudiantes de primer año que no están preparados para las clases universitarias.

Profesores de matemáticas y ciencias de la Universidad de California (UC) instaron a su junta directiva a que restablezca los exámenes de ingreso, dado que muchos estudiantes de primer año no estaban preparados. Un informe reciente del profesorado de esta institución reveló que el porcentaje de estudiantes matriculados en clases de refuerzo de matemáticas de primaria y secundaria antes de poder cursar precálculo aumentó del 0,5 % en 2020 al 8,5 % en 2025, según The Wall Street Journal.