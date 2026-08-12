La AIE recortó su previsión de demanda de petróleo para 2026 por la crisis en Medio Oriente

El hecho está marcado por la reanudación del conflicto entre EEUU e Irán. El bloqueo del estrecho de Ormuz es un freno para el mercado petrolero.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) redujo sus proyecciones para la demanda mundial de petróleo en 2026 , en medio de las consecuencias que provocó la reanudación del las conflicto entre Estados Unidos e Irán y las nuevas restricciones a la circulación por el estrecho de Ormuz .

En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este miércoles, el organismo también revisó considerablemente a la baja sus estimaciones para la oferta global de crudo durante lo que resta del año. El nuevo bloqueo de una de las principales rutas energéticas del planeta volvió a alterar los flujos de exportación desde el golfo Pérsico.

La AIE advirtió además que la escalada de los precios comenzó a impactar sobre los consumidores y los usos del petróleo. Por ese motivo, rebajó en 550.000 barriles diarios su estimación de demanda respecto de la proyección difundida un mes atrás.

La crisis también repercutió sobre los inventarios. Durante julio, las reservas mundiales disminuyeron en 69 millones de barriles y quedaron por debajo de los 7.900 millones de barriles , algo que no ocurría desde abril de 2025.

Ante este escenario, el organismo remarcó la necesidad de restablecer cuanto antes la circulación por el estrecho de Ormuz , considerado un paso estratégico para el comercio internacional de hidrocarburos.

El bloqueo del estrecho de Ormuz es la principal causa en las rebajas. NAVCENT

Durante julio, la producción de los países del golfo Pérsico aumentó en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d) hasta alcanzar los 23,9 mb/d, impulsada por el acuerdo de alto el fuego que Washington y Teherán firmaron durante el mes anterior. En junio, la producción ya creció otros 3,7 mb/d.

Pese a esa recuperación, los niveles todavía quedaron 8,3 mb/d por debajo de los registrados antes del comienzo de la guerra. La situación volvió a deteriorarse cuando los nuevos ataques prácticamente paralizaron el tránsito por Ormuz.

Como consecuencia, las exportaciones de los países de la región cayeron 2,1 mb/d en julio y se ubicaron en un promedio de 15 mb/d. El flujo pasó de aproximadamente 20 mb/d a comienzos del mes a alrededor de 12 mb/d hacia el cierre.

Frente a este panorama, la AIE recortó en 1,7 mb/d su previsión de oferta mundial para el tercer trimestre en comparación con las estimaciones publicadas un mes atrás.

Un déficit mayor al previsto

Para el conjunto de 2026, el organismo proyectó una oferta promedio de 102 mb/d, es decir, 4,3 mb/d menos que durante 2025. El incremento de 1,4 mb/d previsto para los productores de América no alcanzaría para compensar las pérdidas provenientes de Oriente Medio y Rusia.

La diferencia entre oferta y demanda dejaría un déficit de 1,8 mb/d durante el tercer trimestre, más del doble de lo calculado por la agencia en julio. Al mismo tiempo, las reservas globales disminuyeron a un ritmo de 2,2 mb/d durante el último mes.

La AIE estimó que el escenario comenzaría a normalizarse hacia finales de 2026 y anticipó que durante 2027 la oferta podría crecer 8,3 mb/d, hasta alcanzar los 110,3 mb/d. Sin embargo, alertó que los riesgos todavía son “sustanciales” y volvió a señalar la importancia de recuperar el tránsito por Ormuz.

Los altos precios presionan sobre el consumo

Por el lado de la demanda, los elevados valores del crudo comenzaron a limitar el consumo. La agencia redujo en 550.000 barriles diarios sus perspectivas respecto del informe anterior debido a la presión que los precios ejercieron sobre la utilización de petróleo y sus derivados.

Según las estimaciones del organismo, el consumo se contrajo 4,9 mb/d durante el segundo trimestre y registraría una nueva caída de 2,8 mb/d en el tercero.

Para los últimos tres meses de 2026, en cambio, la AIE proyectó una recuperación moderada de 580.000 barriles diarios. La mejora continuaría durante 2027, cuando la demanda podría registrar un incremento de 2,4 mb/d.