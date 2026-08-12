Irán endurece su postura y pone cuatro condiciones a EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz: cuáles son

Mohsen Rezai advirtió que la estratégica vía marítima continuará cerrada mientras no avance una negociación con Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas energéticas del mundo y resulta clave para el comercio internacional.

Irán mantuvo firme su postura sobre el estrecho de Ormuz y advirtió que no permitirá su reapertura mientras continúe el conflicto con Estados Unidos. El anuncio fue realizado este martes por Mohsen Rezai, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, en medio de una creciente tensión militar y diplomática en Medio Oriente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Rezai dejó en claro que Teherán pretende que cualquier acuerdo para volver a habilitar el paso marítimo incluya medidas vinculadas tanto al conflicto con Washington como a otros frentes de la región . Las exigencias planteadas por el funcionario son:

“El mensaje de Irán es claro: el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo, libere los activos iraníes congelados y acepte un alto el fuego en toda la región, incluyendo Líbano y Gaza ”, escribió Rezai en sus redes sociales, según recogió Europa Press.

El funcionario asumió el cargo el lunes, en reemplazo de Mohammad Baqer Zolgadr, después de ser designado por el líder supremo Mojtaba Jameneí como su representante en el organismo, ocupa el liderazgo supremo desde marzo, cuando la Asamblea de Expertos lo eligió tras la muerte de su padre, Ali Jameneí, durante los primeros bombardeos que dieron inicio a la guerra actual.

Rezai advirtió que Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

El pronunciamiento iraní se conoció pocas horas después de que Estados Unidos disparara contra el buque de bandera panameña Vela Nova , que navegaba por el golfo de Omán rumbo a un puerto iraní.

Según informó el Mando Central estadounidense (CENTCOM), un helicóptero MH-60 de la Marina lanzó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del carguero luego de que su tripulación, integrada por 17 personas, ignorara las advertencias previas.

Los tripulantes resultaron ilesos y el incendio fue extinguido, de acuerdo con un informe preliminar de la firma de seguridad marítima Vanguard.

Earlier today, CENTCOM forces disabled the steering gear of Panama-flagged M/V Vela Nova as the cargo vessel attempted to transit the Gulf of Oman and violate the U.S. blockade against Iran by sailing toward an Iranian port.



A U.S. Navy MH-60 helicopter fired two hellfire… pic.twitter.com/hqY1g2Ng8q — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 11, 2026

El CENTCOM precisó que se trata del tercer buque inutilizado desde que Washington reinstauró el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, el 14 de julio, luego del colapso de una tregua previa. Desde entonces, Estados Unidos aseguró haber desviado 55 embarcaciones y abordado otras dos.

El peso estratégico del estrecho de Ormuz

El estrecho se convirtió en uno de los principales escenarios de presión económica entre ambos países debido a su importancia para el comercio energético internacional. Por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Irán cerró la vía a mediados de julio, después de nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de su territorio. La República Islámica respondió con ataques contra intereses de Estados Unidos ubicados en otros puntos de Medio Oriente.

En paralelo, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró este martes que por el estrecho continúan saliendo en promedio casi nueve millones de barriles de petróleo diarios. El volumen está muy por debajo de los cerca de 20 millones de barriles que transitaban habitualmente por la ruta antes del cierre.

Wright atribuyó el mantenimiento de ese flujo a la coordinación entre las fuerzas estadounidenses y sus aliados regionales, que llevan adelante tareas de escolta para los buques comerciales.

El flujo de petróleo por Ormuz cayó de unos 20 millones a cerca de nueve millones de barriles diarios.

Las negociaciones siguen estancadas

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos destinadas a poner fin a la guerra permanecen sin avances desde hace varias semanas. El conflicto comenzó el 28 de febrero con la muerte de Alí Jameneí durante los primeros ataques.

El escenario también está condicionado por la situación en Líbano. Las conversaciones entre Israel y el Gobierno libanés, que no cuentan con la participación ni el respaldo de Hezbollah, tampoco registran avances ni tienen nuevas fechas previstas para continuar, según fuentes citadas por medios internacionales.