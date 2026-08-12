Donald Trump desafía a Zohran Mamdani y llama a frenar el impuesto a las segundas viviendas en Nueva York

El presidente cuestionó el tributo para propiedades de más de u$s5 millones, mientras la administración de Mamdani prepara su defensa judicial.

El nuevo impuesto apunta a las segundas residencias de lujo valuadas en más de u$s5 millones.

Donald Trump volvió a cruzar al alcalde Zohran Mamdani por el nuevo impuesto a las segundas viviendas de lujo en Nueva York y llamó a frenar la medida. El presidente estadounidense aseguró que el tributo podría perjudicar a la ciudad, mientras el alcalde defendió su legalidad y anticipó que lo sostendrá ante los tribunales.

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Trump cuestionó el impuesto a través de una publicación en Truth Social, donde sostuvo, sin presentar pruebas , que la medida le está costando una “fortuna” a Nueva York. También afirmó que la recaudación sería “muy pequeña en comparación con los impuestos pagados por decenas de miles de personas que están huyendo de la ciudad para no volver jamás”.

El enfrentamiento se produjo un día después de que un juez de Staten Island bloqueara temporalmente el nuevo tributo a raíz de una demanda presentada por propietarios de viviendas. Sin embargo, la decisión quedó suspendida apenas unas horas después, luego de que la administración de Mamdani apelara el fallo.

El alcalde defendió públicamente la iniciativa y aseguró que su gobierno continuará con la batalla judicial. “Tenemos confianza en nuestra posición”, dijo Mamdani a periodistas el lunes, tras conocerse la resolución judicial.

El funcionario agregó que su oficina “defendería enérgicamente” el impuesto en los tribunales . “Y esa confianza proviene tanto de la legalidad de las acciones de la ciudad como de la importancia de un recargo sobre las segundas residencias con un valor superior a 5 millones de dólares, un recargo que ayudará a financiar calles más seguras, escuelas más sólidas y la ciudad que los neoyorquinos merecen”, sostuvo.

Qué propiedades alcanza el nuevo impuesto

El tributo fue promulgado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en mayo, como parte del presupuesto estatal. La medida establece un impuesto anual para las segundas residencias cuyo valor supere los u$s5 millones.

De acuerdo con las estimaciones de la ciudad, el gravamen podría generar alrededor de u$s500 millones por año, recursos que la administración de Mamdani pretende destinar a distintas necesidades de la ciudad.

Trump, sin embargo, adoptó un tono especialmente duro al referirse al futuro de Nueva York. El presidente afirmó que “la ruina financiera y luego la social es una certeza absoluta”.

Más tarde, también sostuvo que no quería que la ciudad se transformara en un “lugar sucio, plagado de delincuencia, decrépito y objeto de burla y desprecio”.

Por ahora, tampoco está claro qué autoridad federal podría utilizar Trump para intentar impedir la aplicación de una ley tributaria local.

Donald Trump cuestionó públicamente la política fiscal impulsada por Mamdani y analiza una posible intervención federal. Depositphotos

El departamento de Ken Griffin que quedó en el centro de la disputa

Mamdani había anunciado el impuesto en abril mediante un video publicado en redes sociales. Lo grabó frente al edificio donde se encuentra el penthouse del multimillonario Ken Griffin, CEO de Citadel, en una exclusiva zona residencial de Midtown.

Griffin vive en Miami, aunque posee ese departamento, adquirido por aproximadamente u$s240 millones en 2019. La operación convirtió a la propiedad en la vivienda más cara jamás vendida hasta entonces en la historia de Estados Unidos.

El multimillonario también cuestionó la política fiscal. Griffin había advertido que los impuestos previstos podían poner en riesgo sus planes de expansión de Citadel por u$s6.000 millones en Nueva York.

Ken Griffin adquirió por unos u$s240 millones el penthouse que quedó asociado al debate sobre el impuesto.

Trump criticó el proyecto tributario desde abril, pese a que hasta ese momento había mantenido una relación cordial con Mamdani.

Sin embargo, una estimación posterior de Forbes indicó que el impacto del impuesto sobre el penthouse de Griffin sería relativamente reducido frente a su patrimonio. El cálculo situó el costo anual en aproximadamente u$s12,9 millones.

Forbes estima que Griffin posee una fortuna de u$s52.000 millones, cifra que este martes lo ubicaba como la trigésima quinta persona más rica del mundo.