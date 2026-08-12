El oro sube más de 1% y toca récord de dos meses tras el IPC de EEUU y la menor presión sobre la Fed + Agregar ámbito en









Datos de IPC debilitan argumento para aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los detalles, en la nota.

Oro sube 1%: Precios del metal precioso alcanzan máximo de dos meses tras dato de inflación en EEUU. Depositphotos

Los precios del oro suben más de un 1% este miércoles, respaldados por la baja de las expectativas de un alza de las tasas de interés de la Reserva Federal el próximo mes, ya con los datos esperados de inflación en Estados Unidos, que arrojó 3,4% interanual.

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De esta manera, el oro al contado ganaba un 1,1%, a u$s4.413,69 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,7%, a u$s4.473,1.

El detalle El lingote tocó este martes un máximo no visto desde comienzos de junio. Sin embargo, cabe subrayar que perdió impulso al tropezar con la barrera técnica de la media móvil de 100 jornadas, próxima a los u$s4.387 por onza, y anotó apenas su segundo cierre en terreno negativo en lo que va del mes.

Precios del metal precioso alcanzan máximo de dos meses tras dato de inflación en EEUU. Depositphotos La inflación de EEUU fue de 3,4% interanual en julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El dato estuvo en línea con lo estimado por el mercado, tanto en la medición de la inflación general como la núcleo.

El dato del IPC debilitó el argumento a favor de una suba de las tasas por parte de la Fed de Kevin Warsh el próximo mes. Las probabilidades de un aumento de 25 puntos en la tasa se sitúan en 38%, según la herramienta FedWatch de CME, lo que representa una caída con respecto al 48% de ayer y al 54,4% que se registró antes de la publicación del mal dato de empleo del viernes pasado.

En otros metales preciosos, la plata al contado mejoraba un 2,5%, a u$s66,26 por onza, tras tocar el martes su máximo desde el 22 de junio, el platino subía un 1,3%, a u$s1.767,70, y el paladio ganaba un 2,1%, a u$s1.389.