Wall Street opera en alza en la previa de un dato de inflación decisivo para la Fed

Los mercados están atentos a los datos de precios al consumidor de Estados Unidos, en busca de señales que indiquen el momento oportuno para una posible suba de tasas por parte de la Reserva Federal.

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este miércoles, tras las caídas de ayer . Los resultados positivos de las empresas de infraestructura de inteligencia artificial reavivaron el interés por las acciones tecnológicas, mientras los operadores esperan un dato clave sobre la inflación en EEUU que se dará a conocer esta mañana.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,28% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,70%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas en el S&P 500 son Super Micro Computer (+7,7%), Pentair PLC (+4,7%) y Aflac (+3,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Cencora (-10,10%), Textron (-4,7%) y Dover Corporation (-2,8%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,25%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,54% y el CAC francés cae 0,09%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,09%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,83%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,68% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,99%.

Wall Street: expectativas por la inflación y la Fed mueven los índices. Depositphotos

Las miradas del mercado sobre la inflación

Los datos del IPC de este miércoles no reflejarán el aumento más reciente de los costos de la energía, pero aún así podrían resultar fundamentales para establecer las expectativas para la reunión de la Reserva Federal del próximo mes, ya que las expectativas del mercado se encuentran divididas.

Las probabilidades de un aumento de 25 puntos en la tasa de la Fed se situan cerca del 50%, según la herramienta FedWatch de CME, lo que representa una caída con respecto al 58% de hace una semana, pero un repunte respecto a los mínimos del viernes pasado, que se registraron tras el informe de empleo.

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — retroceden 0,43 puntos hasta el 4,6%.

En términos interanuales, se espera que el IPC de EEUU arroje un aumento de 3,4% — una baja respecto al 3,5% del mes anterior —, mientras que a nivel subyacente se ubicaría en 2,5% — contra el 2,6% de junio—.

A nivel mensual, la suba sería de apenas 0,1% a nivel general, luego de la caída de 0,4% del mes previo, mientras que la subyacente se ubicaría en 0,2% tras un junio sin variaciones.