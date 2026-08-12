La inflación de EEUU fue del 3,4% anual en línea con lo esperado: qué puede hacer la Fed + Agregar ámbito en









El IPC norteamericano se conoce poco después de un dato de empleo que hizo dudar al mercado sobre la posibilidad de que el banco central suba las tasas el próximo mes. Las primeras reacciones de Wall Street son positivas.

La inflación núcleo también estuvo en línea con lo estimado. Depositphotos

La inflación de EEUU fue de 3,4% interanual en julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El dato estuvo en línea con lo estimado por el mercado, tanto en la medición de la inflación general como la núcleo. La novedad se conoce en un contexto en que el mercado se encontraba dividido respecto a qué hará la Reserva Federal (Fed) en su reunión de septiembre.

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Además de la inflación general, el informe que publicó el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) difundió que la inflación subyacente — que excluye alimentos y energía, los dos precios más volátiles de la economía — fue de 2,5% interanual, similar a la predicción hecha por los analistas, y un descenso de 0,1 puntos contra el dato de junio, al igual que ocurrió con el IPC general.

En términos mensuales, ocurrió lo mismo, ya que no hubo sorpresas respecto a las estimaciones del mercado. La suba fue de apenas 0,1% a nivel general, luego de la caída de 0,4% del mes previo, mientras que la subyacente se ubicó en 0,2% tras un junio sin variaciones.

Kevin Warsh, presidente de la Fed, dará una conferencia de prensa tras conocerse la decisión de la Fed el próximo 16 de septiembre. Foto: White House La recepción del mercado y la decisión de la Fed El dato del IPC debilitó el argumento a favor de una suba de las tasas por parte de la Fed de Kevin Warsh el próximo mes. Las probabilidades de un aumento de 25 puntos en la tasa se situan en 38%, según la herramienta FedWatch de CME, lo que representa una caída con respecto al 48% de ayer y al 54,4% que se registró antes de la publicación del mal dato de empleo del viernes pasado.

"En general, estos datos suponen una noticia positiva para los mercados, lo que ha impulsado al alza los precios de los bonos en toda la curva y ha hecho que las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Fed en septiembre bajen por debajo del 40%", destacó John Kerschner, gestor de carteras en Janus Henderson.

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — retroceden 0,66 puntos hasta el 4,6% y los principales índices de Wall Street anotan subas en la previa: el S&P 500 sube 0,51%, el Nasdaq 1,01% y el Dow Jones un 0,30%. De todas maneras, antes de que el banco central norteamericano decida sobre las tasas el próximo 16 de septiembre, el BLS publicará los informes de IPC y de empleo de agosto antes de esa reunión. "Ahora queda esperar dos semanas hasta la conferencia de la Fed de Kansas City en Jackson Hole para ver si el presidente Warsh tiene alguna intención de descubrir sus cartas", comentó Kerschner, que agregó que dado el "desdén" del titular de la autoridad monetaria por las orientaciones prospectivas, "los inversores esperan obtener pocas pistas".