Provincia envió proyecto de Ley de Emergencia a la Legislatura bonaerense

Todas las medidas que se pongan en marcha en el marco de estas emergencias podrán ser monitoreadas por una Comisión Bicameral que se creará para tal fin, y en la que podrán participar organizaciones sociales e instituciones civiles.

Así lo anunció la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, en La Plata, junto al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López y el titular de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín.

Se anunció además que el proyecto que declara esas cuatro emergencias mencionadas incluye la solicitud de prórroga de las tres emergencias implementadas por el gobierno saliente: emergencia en Seguridad y Política y salud Penitenciaria; Infraestructura, hábitat y servicios públicos; y la emergencia administrativa y tecnológica.

"Dada la situación económica, social, productiva y en función de los índices de desocupación y pobreza y la paralización del sector productivo es que pedimos estos mecanismos para agilizar fondos y que lleguen a los sectores que más lo necesitan", explicó Magario.

"El hambre no espera, necesitamos que esos fondos se descentralicen en cada barrio, sociedad de fomento, escuela, club o centro de jubilados; nos interesa se reactiven la salud y la educación para llegan a un buen inicio en marzo", agregó.

La vicegobernadora advirtió que "si no reactivamos la producción y ponemos en marcha mecanismos que acompañen a los productores, no vamos a reactivar esta provincia, no vamos a salir de esta grave crisis en que estamos".

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, graficó con números esa crisis al detallar que en la provincia de Buenos Aires "hay un 12,7 por ciento de desocupación que suponen unos 845 mil desocupados; un índice de pobreza de 38,4 por ciento, es decir 5.500.000 millones de pobres; un índice de indigencia del 8,7 por ciento lo que implican un 1,250.000 personas con problemas para satisfacer sus necesidades básicas.

Detalló además que "un 63.6 por ciento de los niños del conurbano bonaerense son pobres, y eso es lo que más duele; un 44.7 por ciento de niños y adolescentes con problemas de malnutrición en el conurbano y un 44,1 por ciento de los niños de entre 5 y 17 años tiene problema de sobrepeso y obesidad".

"En materia de educación detectamos una caída del 30 por ciento del presupuesto; problemas en 2.000 obras indispensables y otras 600 urgentes y necesarias para empezar las clases; y en materia de salud no se ha construido ni un hospital, ni una unidad de atención de proximidad y hay problemas con la cobertura del IOMA; tenemos un brote de sarampión y de todo el calendario de vacunas obligatorio solo se han recibido 3, en esto se cristaliza la emergencia en materia social", puntualizó.

Sostuvo que en los últimos años "la Provincia perdió autonomía fiscal, y más allá de la cifra de lo que dejó la gobernadora saliente, si 25 mil millones o 33 mil millones, lo cierto es que esa cifra no alcanza para hacer frente a pagos de 40 mil millones y a una deuda por 50 mil".

"Se desvirtuó el funcionamiento del Banco Provincia, que se dedicó a la especulación financiera; los créditos al sector productivo cayeron un 12 por ciento; mientras que en materia productiva asistimos a un industricidio, por el cierre de empresas, caída de empleo, y no sólo fueron problemas de industrias sino comercios, microempresas y pequeñas y medianas empresas; cayeron 97.700 empleos y una de cada 5 empresas constructoras se fundió", detalló.

Bianco remarcó que "los aumentos tarifarios fueron del 2000 por ciento y paralelamente estas empresas de transporte y distribución de energía eléctrica obtuvieron desde el 2017 ganancias por 20 mil millones de pesos de ganancias" y precisó que "hay un limbo regulatorio en Edenor y Edesur".

Por su parte el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, remarcó que la situación encontrada en la Provincia "es compleja en términos financieros y administrativos" y adelantó que "pedirá la prórroga del Presupuesto actual mientras "se trabaja con el proyecto de Presupuesto 2020".

Finalmente el titular de la cámara baja provincial, Federico Otermín, adelantó: "nos reuniremos mañana con los presidentes de todos los bloques para recibir a los ministros de Economía y Producción".