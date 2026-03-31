Cierre de FATE: la Provincia apoya los reclamos sindicales, pero no se hará cargo de la fábrica

Así lo reconocieron fuentes del Ejecutivo bonaerense consultadas por Ámbito . El sindicato pide reunirse con Kicillof para analizar alternativas.

Entre otras gestiones políticas, el SUTNA se reunió con el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

El gobierno de Axel Kicillof apoya el reclamo de los trabajadores de FATE , que piden moderar las políticas de apertura a las importaciones que implementó la administración de Javier Milei , aunque aclaró que no planea hacerse cargo de la empresa de neumáticos como esperaban los 920 trabajadores que quedaron en la calle tras su cierre el mes pasado.

Según pudo verificar Ámbito entre fuentes del Ejecutivo bonaerense, la propuesta que impulsa el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) para que el gobierno provincial se haga cargo temporalmente de la fábrica de FATE no tiene chances de concretarse.

“Es inviable . La Provincia no puede hacerse cargo de la cantidad de empresas que están cerrando por las políticas del gobierno de Javier Milei”, admitió la fuente respecto del proyecto de ley impulsado por el gremio ante la Legislatura bonaerense.

Si bien los bloques no libertarios ven con simpatía la iniciativa, sobre todo el oficialista Unión por la Patria , ninguno se comprometió a impulsar formalmente su tratamiento en el recinto hasta que no exista un guiño desde el despacho del gobernador Kicillof.

“Lo que sí puede hacer la Provincia es acompañar los planteos del Sutna ante el gobierno nacional, que es el que tiene las herramientas para resolver el problema de fondo . Ese problema de fondo sigue siendo el mismo: la apertura de las importaciones que está destruyendo la producción nacional”, añadió la fuente gubernamental consultada por este medio.

“Este no es un problema nuevo ni sólo de Argentina. En Estados Unidos, la Unión Europea o Brasil ya aplicaron medidas para proteger su industria frente al avance de productos de China y el sudeste asiático. Pero acá no”, completó.

Pedido de audiencia al gobernador Kicillof

Este planteo será motivo de análisis en la reunión que el Sutna pedirá al gobernador Kicillof. Para lograr ese encuentro, que todavía no tiene fecha, el gremio marchará mañana, miércoles 1 de abril, hasta la gobernación. Allí presentará una carta formal para pedir la audiencia. Todo indica que será aceptada, pero lo que no está garantizado es el aval político al proyecto de ocupación temporal de la fábrica de FATE.

Por lo pronto, el Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a una nueva audiencia, que también se hará este miércoles en la delegación de Tigre, en el marco de la conciliación obligatoria vigente, que vence el lunes 13 de abril.

Esta será la tercera audiencia. La primera se hizo sin la presencia de la parte empresaria. La segunda se hizo el viernes 27 y fue de carácter virtual. Allí participó un representante de FATE, que se encargó de enumerar argumentos jurídicos para sostener que la propuesta de ocupación temporaria no tiene asidero legal.

Las instancias de negociación mediante conciliación obligatoria que se abrieron a partir del mismo día del cierre de la fábrica, el 18 de febrero, tanto a nivel nacional como provincial, no mostraron resultados concretos.

De hecho, la Nación se retiró de las gestiones al no dictar un nuevo período de conciliación. Fue entonces que tomó la posta la Provincia con el procedimiento vigente en la actualidad.

Uno de los temas que se abordará en esta nueva audiencia es el pago de los salarios caídos desde el cierre hasta la fecha. La empresa rechaza ese reclamo por considerar que al cerrar la fábrica ofreció a todos los afectados las indemnizaciones que marca la ley.

Según trascendió, de los 920 empleados despedidos, sólo quedan actualmente alrededor de 250 que no lograron acuerdos de desvinculación y por lo tanto no cobraron indemnizaciones. Pero tampoco cobraron el salario acumulado desde el inicio del conflicto. El Sutna presentó un recurso judicial para obligar a la empresa a pagar las quincenas adeudadas.