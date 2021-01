Kicillof evalúa extender el horario nocturno para bares y restaurantes

En el marco del tradicional reporte epidemiológico semanal, el mandatario provincial mantuvo un encuentro con varios intendentes de la zona en Villa Gesell. Como es habitual, buen parte de su gabinete participó del encuentro donde el jefe comunal Gustavo Barrera ofició de anfitrión.

“De continuar la caída de los casos, el martes que viene estaríamos en condición de extender el horario de 1 a 2 de la mañana. Un pedido lógico que nos hicieron los comerciantes”, sostuvo Kicillof en conferencia de prensa. Y agregó que “nosotros no usamos la pandemia para tomar medidas oportunistas. Si bajan los casos, extenderemos el horario. Y eso responde a que la decisión que tomamos fue tan efectiva que al tiempo que bajaban los casos tuvimos el mejor fin de semana de la temporada”.

En su alocución, el gobernador apuntó contra aquellos que hicieron campaña en contra de las medidas tomadas. “Decían que no iba a existir la temporada y en vez del 25 por ciento pronosticado estamos alcanzando hasta al 75 por ciento de ocupación bajo estas circunstancias. Hoy me llena de orgullo poder decir que estamos alcanzando los 3 millones de turistas”.

Minutos antes, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, había dado a conocer los municipios que cambiaron de fase mientras que el ministro de Salud Daniel Gollán también se pronunció en favor de las medidas tomadas en relación a la reducción del horario nocturno. “Dieron resultado y se detuvo el crecimiento abrupto para comenzar un proceso de descenso. Es más lento que la subida del pico, pero venimos bajando de a 300 casos diarios por semana.

Además, el funcionario hizo mención sobre la situación sanitaria y habló de una ocupación de camas “estable” y una caída en la positividad. Y en relación al plan de vacunación sostuvo que “los resultados de la vacunación son llamativamente extraordinarios. Se midieron los anticuerpos y estamos en índices altísimos de protección. La vacuna es excelente”.

En la misma línea, Kicillof dijo que “hicimos un trabajo inmenso para una Provincia inmensa. La complejidad de vacunar es muy grande, pero no importa”. Al tiempo que cargó las tintas contra los que aún se expresan en contra de inocularse. “Es repugnante hacer campaña en contra de la vacuna. Si alguien fallece por seguir estas opiniones, no me gustaría estar en los pies de los que militaron contra la vacuna”.