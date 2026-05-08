A solo una hora de Buenos Aires te vas a encontrar con este pueblito que enamora con su gastronomía

Conserva el perfil de un verdadero paraje rural. El ambiente es de calma absoluta, sólo interrumpida por el canto de los pájaros.

Uno de los atractivos más grandes del pueblo es su gastronomía.

La provincia de Buenos Aires ofrece una enorme variedad de destinos ideales para escapadas de fin de semana o mini vacaciones . Desde pueblos rurales con historia hasta rincones poco explorados, hay opciones para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y buena comida sin alejarse demasiado de la ciudad.

En los últimos años, este tipo de turismo creció mucho entre quienes quieren desconectar del ritmo acelerado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Caminatas al aire libre, almacenes de campo y parrillas tradicionales forman parte de una experiencia cada vez más elegida.

En ese contexto aparece Espora, un pequeño pueblo rural que se convirtió en una joya escondida para quienes buscan un plan distinto, con fuerte identidad bonaerense y una propuesta gastronómica que se lleva todos los elogios.

Dónde se ubica Espora

Espora se encuentra en el partido de Brandsen, dentro de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una localidad pequeña y tranquila, rodeada de campos y con el encanto típico de los pueblos rurales de la región.

Está ubicada a aproximadamente 90 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que la convierte en una opción perfecta para una escapada corta sin necesidad de organizar un viaje complejo. Además, se encuentra cerca de otras localidades como Brandsen y Jeppener, que también pueden sumarse al recorrido.

Su ubicación estratégica dentro del mapa provincial permite combinar la visita con otros destinos cercanos, disfrutando de un circuito turístico que mezcla historia, naturaleza y tradición.

Espora Cuenta con espacios verdes y pintorescos para pasar el día al aire libre. Imagen: Municipio San Andrés de Giles

Qué se puede hacer en Espora

Uno de los principales atractivos de Espora es su ambiente rural, ideal para descansar y bajar un cambio. Sus calles tranquilas invitan a caminar sin apuro, mientras que los alrededores ofrecen paisajes de campo perfectos para disfrutar del aire libre.

En el pueblo se destacan los clásicos almacenes de campo y parrillas, donde el asado es el gran protagonista. Estos espacios no solo ofrecen comida típica argentina, sino también una experiencia auténtica, con recetas caseras y productos regionales.

Otra de las actividades más elegidas es recorrer sus espacios históricos y construcciones tradicionales, que conservan la esencia de otras épocas. La estación de tren es uno de los puntos emblemáticos, reflejo del pasado ferroviario que marcó el desarrollo del lugar.

Además, es común encontrar ferias, encuentros locales y propuestas culturales que conectan a los visitantes con la identidad del pueblo, sumando valor a la experiencia.

Cómo ir hasta Espora

Llegar a Espora desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sencillo y rápido. La forma más directa es en auto, tomando la Autopista Buenos Aires - La Plata y luego conectando con la Ruta Provincial 2 en dirección hacia el sur. A la altura de Brandsen, hay que desviarse hacia los caminos rurales que conducen directamente a Espora. El trayecto está bien señalizado y se encuentra en buenas condiciones, lo que facilita el acceso incluso para quienes no conocen la zona.

El viaje dura alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito, y es ideal para hacerlo tanto en una salida de un día como en una escapada de fin de semana.