El rincón rural de Buenos Aires con raíces alemanas que tenés que conocer este 2026

Este destino cuenta con una gran historia y sabores únicos que te invitan a una escapada distinta, llena de tradición y tranquilidad.

Al organizar una escapada , muchos suelen buscar lugares tranquilos, con identidad propia y lejos del bullicio de la ciudad. Por suerte para este grupo de personas, en la provincia de Buenos Aires existen destinos que conservan costumbres de otros tiempos y ofrecen una experiencia diferente sin salir del país.

Entre esos puntos se encuentra un pequeño poblado que todavía mantiene vivas tradiciones europeas desde hace más de un siglo. Su historia, su arquitectura y su cocina típica lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan algo distinto. Visitar este lugar no solo implica cambiar de paisaje, también invita a conocer una parte desconocida de la historia bonaerense , donde la cultura se mantiene a través de generaciones.

Santa María es una localidad que forma parte del partido de Coronel Suárez, en el sudoeste de la Provincia . Se encuentra a unos 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que implica un viaje de seis horas y media en auto. Este poblado integra el circuito conocido como Colonias Alemanas , junto con Santa Trinidad y San José.

Estas comunidades surgieron a fines del siglo XIX con la llegada de inmigrantes provenientes de la región del Volga , en Rusia. El entorno se caracteriza por tener un campo imponente, caminos arbolados y un ritmo de vida tranquilo. Uno de los puntos cercanos más reconocidos es el Faro San Antonio, aunque el atractivo principal de esta zona no está en la costa sino en su cultura.

Santa María A pesar de encontrarse en la provincia de Buenos Aires, este pueblo mantiene sus raíces europeas. Gentileza - Turismo Suárez

Qué se puede hacer en Santa María

Uno de los íconos del lugar es la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, un edificio de estilo neogótico con una estructura imponente y vitrales aportan un gran valor histórico y arquitectónico. Recorrer el pueblo permite descubrir viviendas con diseños originales, como entradas laterales que dan primero al patio, después a la galería y finalmente al interior.

Para quienes buscan conocer más sobre el pasado local, el Museo de Santa María expone herramientas, objetos y documentos de la actividad agrícola y a la vida cotidiana de los colonos. Además, se puede ir a la Gruta Nuestra Señora de Fátima, un espacio elegido por las familias para descansar o disfrutar del atardecer.

La gastronomía es fundamental en esta zona, en casas de té y restaurantes se pueden probar recetas tradicionales como el strudel, tortas caseras y embutidos. Además, el pueblo incluye celebraciones que convocan visitantes. Una de las más conocidas es la Strudel Fest, donde se elabora un postre gigante que en su última edición alcanzó los 100 metros de largo. También se realizan fiestas relacionadas a la cultura inmigrante, con música y danzas típicas.

Santa María El pueblo celebra festividades llamativas a lo largo del año, perfectas para los turistas. Gentileza - Turismo Suárez

Cómo ir hasta Santa María

Para llegar a Santa María desde la Ciudad de Buenos Aires hay que recorrer 500 kilómetros. Una de las rutas más directas empieza por la Ruta Nacional 3 en dirección sur, pasando por localidades como Cañuelas, Monte y Las Flores. A la altura de Azul, el recorrido sigue por la Ruta Provincial 51 hasta enlazarse con la Ruta Provincial 76 y finalmente con la Ruta Provincial 85, que conduce hacia Coronel Suárez y sus colonias.

Otra alternativa es tomar la Ruta Nacional 205 hasta San Carlos de Bolívar y desde ahí continuar por caminos provinciales hacia el destino final. Para quienes prefieren el transporte público, hay micros de larga distancia que parten desde Retiro hacia Coronel Suárez. Desde ese punto, se puede completar el trayecto con remises.