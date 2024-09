Ámbito Debate presenta un nuevo evento de Energía y Minería

Ambito Debate Energía y Minería 11/09/2024

El primer bloque titulado “La seguridad energética y la agenda del futuro” contará con la participación de Santiago Sajaroff, Chief Operation Officer de YPF Luz, y Marcelo Evangelista, Sr. Manager Infraestructure Projects de Excelerate Energy.

En el segundo los consultores Nicolás Arceo, de Economía y Energía (EyE), y Juan José Carbajales, de la Consultora Paspartú y del Instituto del Gas y Petróleo de la UBA, analizarán los desafíos y oportunidades de la industria energética.

El tercer lugar de evento será para los “servicios” en minería y energía, los “socios indispensables para el crecimiento”. En este bloque serán entrevistados Gerardo Molinaro, VP Land Drilling de DLS; Luciano Marrazzo, director regional para el cono sur de Rockwell Automation; César Paredes, director comercial de Inversiones Vaca Muerta, y Ricardo Gerk, Head Banca Comercial de Comafi. Perforación, industrialización, construcción y finanzas, unidos por un mayor crecimiento y desarrollo.

Joaquín Lo Cane, Director de Operaciones de TotalEnergies, tendrá un mano a mano con Sebastián D. Penelli para repasar la reciente visita a la plataforma offshore Fénix, que pronto en producción y brindará más gas para hogares, comercios e industrias de todo el país.

Para detectar los desafíos y oportunidades de la industria minera Estefanía Pozzo moderará el panel integrado por Flavia Royón, consultora y secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio; Nadav Rajzman, economista Jefe en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), y por Maximiliano Ramírez, también economista jefe Indalo y representante de ALPAT, la única empresa productora de “soda ash” de Sudamérica

En el sexto bloque se debatirá “La energía del futuro” hacia un camino más sustentable, desde el punto de vista de las últimas tecnologías y la comunicación. En este panel se sentarána dialogar Nicolás Bin, Country Head for Smart Infrastructure at Siemens Argentina and Uruguay, y Alejandra Martínez, Directora de Comunicaciones de Enel.

