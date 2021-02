La advertencia de un agente de Bolsa: "A u$s50.000, Bitcoin es la burbuja más grande de todas"

El economista Peter Schiff, dueño de la agencia de Bolsa estadounidense Euro Pacific Capital, afirmó en Twitter que "un activo financiero está en una burbuja cuando su precio no tiene relación con su valor presente subyacente o una expectativa razonable de su valor futuro".

Y añadió que "la convicción de los inversores en la apreciación del precio es alta y el miedo a perder es bajo".

"A US$ 50.000, Bitcoin es la burbuja más grande de todas", aseguró Schiff, quien afirmó que "no se puede descartar un movimiento de hasta US$ 100.000. Tampoco se puede descartar un descenso a cero".

El crecimiento insaciable del Bitcoin preocupa a los analistas financieros, que consideran que, al haber quintuplicado sus precios en un año, es bastante probable que la burbuja explote.

Desde principios de año, el precio del bitcoin subió 89%, pero también casi 372% frente a los u$s11.200 de fines de 2019, lo que despertó temores de una burbuja similar a la 2017.