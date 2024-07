Cautivó a todo el mundo con un millonario proyecto, pero resultó ser una gran estafa que se descubrió de la peor manera

The Dale era un coche de tres llantas, similar a un Corbin Sparrow, había sido construido con un material similar a la fibra de vidrio llamado Rigidex y Twentieth Century Motors Corporation. Prometían que alcanzaría 85 MPH y costaría menos de $2,000 dólares, lo que era muy barato incluso en 1974. Además, decían que el coche no tenía cables gracias a un tablero de circuito impreso y que era muy resistente.

Detrás de The Dale estaba Liz Carmichael, una mujer trans quien aseguraba ser ingeniera y que usó su carisma y su talento para las relaciones públicas para “vender” el concepto. Había crecido en Indiana y después vivió en Detroit, tuvo tres matrimonios fallidos y cinco hijos, y tuvo que dejar la ciudad después de un negocio que fracasó y de una serie de problemas con la ley. Después Liz conoció a Vivian, se casaron y tuvieron otros hijos, se separaron cuando le dijo a su esposa que era una mujer trans y después decidieron volver y salvar su matrimonio.

En 1960, Carmichael era dueña de un periódico, pero en secreto lo utilizaba para imprimir billetes falsos, así que en 1961 fue descubierta y arrestada por los cargos de conspiración y posesión de moneda falsa, pero terminó huyendo antes de que el caso pudiera resolverse y la familia tuvo que mudarse constantemente para evitar su detención.

Liz finalmente llegó California y conoció a un hombre llamado Dale Clifft, que estaba desarrollando el prototipo para un coche de tres ruedas que había registrado como una motocicleta. Liz compró los derechos a cambio de las regalías y decidió nombrar al vehículo The Dale, con el que comenzó Twentieth Century Motor Car Company.

Junto con un equipo de publicistas, Liz comenzó a vender la idea de que este sería un coche accesible, resistente, seguro y eficiente, comenzó a dar entrevistas a medios como People y Newseweek e incluso consiguió un espacio en el popular programa The Price is Right, pero el coche no estaba cerca de ser lo que prometía y los ingenieros dijeron tiempo después que necesitaba mucho más tiempo para llegar a ser lo que decía ser.

Liz, acostumbrada y hábil para engañar y vender promesas falsas, prometió que ya había conseguido más de 30 millones para producir sus prototipos, decidió mudarse a Dallas y anunció que iban a tener 88,000 coches listos en 1975.

Las cosas se pusieron más complicadas en la empresa cuando se descubrió un asesinato relacionado de uno de sus empleados en causas sospechosas. Con dicha muerte, la historia comenzó a generar más curiosidad y finalmente la California Superior Court determinó que la compañía no tenía los recursos para producir los coches y en el proceso, el periodista Dick Carlson se enteró de la historia de Camichael y decidió empezar a investigar. Dick terminó revelando en su programa que Carmichael era en realidad una mujer transgénero.

Pero Liz era una mujer inteligente, así que ella logró escapar. Finalmente fue arrestada en abril de 1975 y se enfrentaba a una pena de entre 10 y 20 años por todos los cargos en su contra, pero pudo pagar una fianza de 30,000 dólares y nuevamente desapareció sin dejar rastro, su historia acabó en un capítulo de la serie Misterios sin Resolver, cosa que ayudó a encontrarla en 1989, viviendo bajo la identidad de Katherine Johnson y liderando un negocio de venta de flores.

Liz pasó 18 meses en una prisión para hombres, a pesar de que se le reconocía como mujer en la corte, pero finalmente cumplió su sentencia y murió de cáncer en 2004.