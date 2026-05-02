Fue el sucesor de un influyente empresario y consiguió una fortuna de miles de millones: quién es Tim Cook

Fue fundamental para el crecimiento de una de las empresas más importantes de su sector, con el peso de haber reemplazado a una figura muy conocida.

Tuvo la pesada tarea de reemplazar al creador de una empresa que genera miles de millones de dólares al año en ventas, en un contexto alejado del gran presente que se vive desde su arribo. A eso, se le tuvo que sumar la responsabilidad de dejar atrás la imagen del creador de la misma.

Tim Cook nunca tuvo el camino tan allanado como otros multimillonarios de su calibre, pero fue gracias a su esfuerzo, visión y liderazgo que condujo a la icónica Apple hasta su actual presente. Con vistas a dejar un cargo histórico, se mantendrá ligado a la misma desde un rol más tranquilo, después de haber conseguido resultados difíciles de mejorar por su sucesor.

Timothy Donald Cook nació el 1 de noviembre de 1960 en Alabama, y creció en Robertsdale. Su padre, Donald, trabajaba en un astillero, mientras que su madre, Geraldine, se desempeñaba en una farmacia. Ese origen estuvo lejos del mundo corporativo que luego lo tendría como uno de los ejecutivos más influyentes de Estados Unidos .

Después de terminar la secundaria, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Auburn y se graduó en 1982. Más tarde completó una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke , donde fue reconocido como Fuqua Scholar , una distinción otorgada a estudiantes con desempeño académico destacado.

Su primer gran paso profesional fue en IBM , donde trabajó durante 12 años . Llegó a ser director de cumplimiento para Norteamérica dentro del área de computadoras personales, con responsabilidades vinculadas a fabricación, distribución y operaciones. Ese recorrido le permitió especializarse en una parte central del negocio tecnológico: cómo producir y entregar equipos a gran escala.

Luego pasó por Intelligent Electronics, donde ocupó un cargo operativo, y más tarde por Compaq, como vicepresidente de materiales corporativos. En esa etapa se enfocó en compras e inventario, dos áreas que serían decisivas cuando Apple lo convocó en 1998 para ordenar una estructura que atravesaba un momento delicado.

Su llegada a Apple y su rol como CEO

Cook llegó a Apple como vicepresidente senior de operaciones mundiales. La compañía todavía no había lanzado productos como el iMac, el iPod, el iPhone o el iPad, y venía de años difíciles en términos financieros. Aun así, aceptó sumarse al proyecto de Steve Jobs, pese a que varias personas de su entorno le aconsejaron no hacerlo.

Su aporte fue inmediato porque cambió la forma en que Apple producía y distribuía sus dispositivos. Cerró fábricas propias, avanzó con fabricantes contratados y logró acuerdos de largo plazo para asegurar componentes clave, como memorias flash. Ese trabajo redujo costos, mejoró los márgenes y ayudó a preparar a la empresa para una etapa de expansión global.

En 2005 fue ascendido a director de operaciones, lo que lo convirtió en una pieza central dentro de la estructura. También quedó a cargo de la operación diaria en distintos momentos en los que Steve Jobs se tomó licencias médicas. Para entonces, Cook ya era mucho más que un ejecutivo de apoyo: era el encargado de sostener el funcionamiento interno de una empresa que empezaba a crecer a gran velocidad.

En agosto de 2011, Jobs dejó el cargo de CEO y Cook fue elegido como su sucesor. Dos meses después, el fundador de Apple murió, lo que dejó a la compañía ante una transición cargada de presión. Bajo su conducción, Apple pasó de una valuación cercana a los 350 mil millones de dólares a convertirse en una firma de escala global mucho mayor, con nuevos productos, más servicios digitales y una operación cada vez más rentable.

El presente de Tim Cook tras Apple

El presente de Tim Cook quedó marcado por el anuncio de su salida como CEO de Apple. La compañía informó que el ejecutivo dejará ese cargo el 1 de septiembre de 2026 y pasará a ser presidente ejecutivo del directorio. Su reemplazante será John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware.

Cook seguirá vinculado desde el directorio, mientras Ternus quedará al frente de la conducción diaria. Este esquema busca mantener continuidad después de 15 años de gestión, en una empresa que todavía depende de su ecosistema de productos, servicios y dispositivos.

A diferencia de Steve Jobs, cuya figura quedó asociada a la creatividad y al lanzamiento de productos emblemáticos, Cook construyó su perfil desde la gestión interna, la eficiencia operativa y la capacidad para hacer crecer el negocio a gran escala. Durante su gestión crecieron líneas como Apple Watch y AirPods, se fortaleció el negocio de servicios y la compañía sostuvo el peso del iPhone como producto central.

Deja la dirección ejecutiva con una imagen distinta a la del creador, pero con un resultado empresarial difícil de discutir. Su perfil estuvo enfocado en ordenar, escalar y rentabilizar una estructura que ya era influyente cuando asumió, pero que bajo su mando se volvió una de las compañías más valiosas del mundo.

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El patrimonio actual de Tim Cook

El patrimonio actual de Tim Cook está estimado en 2.2 mil millones de dólares. La mayor parte de esa fortuna se explica por su larga carrera en Apple, especialmente por los paquetes de acciones que recibió como parte de su compensación. Al asumir como CEO en 2011, la compañía le otorgó un plan accionario a 10 años que terminó convirtiéndose en una pieza central de su riqueza.

Además de su salario base, que durante años se mantuvo en 3 millones de dólares anuales, Cook recibió bonos y acciones ligados al desempeño de Apple. En 2022, su compensación total llegó a 99,4 millones de dólares, mientras que en 2024 alcanzó los 74,6 millones de dólares, entre sueldo, premios accionarios, incentivos y otros beneficios.

Según la estimación disponible, Cook conserva una participación directa de más de 3 millones de acciones de Apple, valuada en alrededor de 850 millones de dólares a comienzos de 2026. También obtuvo importantes ingresos por ventas anteriores de acciones, una parte habitual dentro de las compensaciones de los altos ejecutivos de compañías que cotizan en bolsa.