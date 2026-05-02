El actor que pasó de papeles secundarios a una venta de millones gracias al alcohol: la historia de Miles Teller

Un giro inesperado en la vida de este artista le abrió la puerta a un negocio que cambió su destino económico.

A pesar de tener una gran reputación en Hollywood, hay otro negocio que le da millones.

Antes de ser la estrella protagonista de grandes producciones de Hollywood, su fuente de ingresos estaba muy alejada a su actual fortuna de millones y se sostenía con trabajos menores y audiciones constantes. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a hacerse conocido en la industria, aunque sin alcanzar aún el reconocimiento que el buscaba.

Su salto a la fama llegó después de poner a prueba su talento, aprovechar oportunidades únicas y tomar decisiones que lo llevaron a hacer una inversión en el momento justo . Esto lo llevó a participar de un negocio que terminó con cifras millonarias y cambió su perfil económico.

A pesar de contar con una gran carrera en Hollywood, gran parte de sus ingresos vienen de otro negocio.

Nacido el 20 de febrero de 1987 en Pensilvania, creció entre distintos estados de Estados Unidos. Durante su adolescencia mostró interés por la música y el deporte , aunque el teatro escolar le mostró el camino que iba a seguir más adelante. Incluso formó parte de bandas musicales y llegó a desempeñarse como baterista .

Tras finalizar la secundaria, decidió formarse de manera profesional. Se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York y también estudió actuación en institutos reconocidos, lo que le abrió las primeras puertas en cortometrajes y participaciones menores en televisión. Su debut en el cine llegó con papeles secundarios, pero su actuación en Rabbit Hole lo puso en el radar de productores y directores.

La explosión de su carrera con grandes papeles

El reconocimiento masivo llegó en 2014 con Whiplash, donde interpretó a un joven baterista exigido al límite. Su trabajo recibió elogios y lo llevó a una nominación a los Globos de Oro. A pesar del impacto de la película, su salario en ese proyecto fue de apenas 8.000 dólares. Después participó en la saga Divergente y producciones como War Dogs.

De todas formas, el punto más alto en términos de taquilla llegó con Top Gun: Maverick, donde compartió pantalla con Tom Cruise. Esa producción superó los 1.500 millones de dólares a nivel global y se convirtió en la más exitosa de su carrera. Por ese papel, Teller recibió un pago de 3,5 millones de dólares.

Miles Teller Su incursión en el negocio de las bebidas potenció su patrimonio. Gentileza - Getty Images

El alcohol, la fórmula de su fortuna

Más allá del cine, el actor encontró una oportunidad en el negocio de bebidas al involucrarse como inversor en la marca The Finnish Long Drink, creada por emprendedores finlandeses que buscaban instalar su producto en Estados Unidos. Teller ingresó al proyecto cuando la empresa aún no era conocida. Con el paso del tiempo, la marca logró expandirse a nivel nacional y alcanzó ventas de 100 millones de latas al año.

El crecimiento demandó inversiones importantes. En total, la compañía reunió más de 40 millones de dólares en distintas rondas de financiamiento, con participación de fondos y figuras reconocidas. Teller, por su parte, aumentó su participación en etapas posteriores, con un 4%, que, en una posible venta de 325 millones de dólares, le daría un pago bruto de 13 millones de dólares.

El patrimonio actual de Miles Teller

Actualmente, el patrimonio total de Teller se calcula en 20 millones de dólares. Este número incluye sus ingresos por cine, inversiones y bienes personales. En el plano inmobiliario, adquirió una propiedad en Los Ángeles por 7,5 millones de dólares en 2023. También vendió otra vivienda por 4,7 millones tras haberla comprado en 3 millones unos años antes.

A pesar del éxito en los negocios, Teller ya dejó en claro en varias ocasiones que no planea alejarse de la actuación. Su carrera en la industria sigue en marcha, con nuevos proyectos en camino y una reputación cada vez más consolidada tanto dentro como fuera de Hollywood.