Los jeans que son tendencia este otoño-invierno 2026 y que se adaptan a cualquier estilo

Este básico se va a transformar esta temporada, los modelos baggy, barrel y wide leg, se van a quedar. Todo lo que tenés que saber para poder adaptar esta moda a tu estilo.

Una de las claves va a ser el contraste, los jeans amplios se van a combinar con prendas más estructuradas en la parte superior.

El denim se prepara para una transformación clave en la temporada 2026-2027. Lo que durante años fue considerado una prenda básica y funcional empieza a ocupar un rol mucho más protagonista dentro del armario. Las nuevas colecciones anticipan un cambio de paradigma: los jeans dejarán de ser un comodín para convertirse en una pieza central, capaz de definir un outfit completo.

Las pasarelas internacionales y el street style coinciden en que el siguiente paso indiscutible es: más volumen, estructuras marcadas y una fuerte impronta estética. El jean no solo se adapta a distintos estilos, sino que también gana presencia rompiendo con su tradicional asociación a lo casual.

Las nuevas propuestas apuntan a cortes que priorizan el movimiento y la estructura. Por este motivo, es que los diseños wide leg, baggy y barrel aparecen como los grandes protagonistas de la temporada, según los especialistas. Estos modelos no solo brindan comodidad, sino que también generan un impacto visual más fuerte.

En cuanto al tipo del pantalón, no hay ninguna preferencia por los estilistas, sino que recomiendan optar por el que mejor te quede. En la actualidad los pantalones tiro bajo y medio están en tendencia, pero los tipo alto no se fueron, sino que siguen vigentes aunque con detalles renovados. Las cinturillas marcadas, los pliegues y las pinzas introducen elementos más cercanos a la sastrería.

Entre las principales características de estas siluetas se destacan:

cortes amplios que priorizan la comodidad

estructuras definidas que aportan volumen

tiro alto o medio con detalles marcados

influencia de la sastrería en el diseño

mayor protagonismo dentro del look

baggy

Cómo usarlos: la clave está en el contraste

Cómo usarlos, según tu estilo

Otra tendencia fuerte será el total look denim. Lejos de la versión clásica, esta propuesta se renueva con combinaciones de distintos tonos, texturas y cortes. La idea es construir un conjunto dinámico que funcione tanto para el día, como para la noche.

Algunas formas de combinarlos serán:

jeans amplios con prendas superiores más ajustadas

blazers o camisas ajustadas para equilibrar el look

conjuntos total denim con distintas tonalidades

mezcla de texturas para generar contraste

outfits que combinan lo casual con lo formal

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El calzado también va a ser un elemento clave para acompañar estas nuevas siluetas. En el caso de los jeans extra largos, va a ser necesario por elegir zapatos con presencia, como plataformas o botas, que permitan sostener el volumen del pantalón. Por otro lado, los modelos mas cortos, van a ser la oportunidad clave para usar calzado como: zapatos de punta o diseños llamativos, que queden a la vista y sumen estilo.

Los accesorios también tendrán un papel importante. Cinturones visibles, bolsos estructurados y piezas llamativas ayudarán a completar el outfit y reforzar la idea de que el denim ya no es unicamente un fondo neutro.

Entre los elementos que van a marcar la diferencia se encuentran:

calzado con volumen para pantalones largos

zapatos llamativos para modelos cortos

cinturones visibles

bolsos que acompañen el look

accesorios que suman personalidad

Los mejores colores para combinar según el estilo de jean

La versatilidad del denim permite una amplia gama de combinaciones, pero la clave para elevar el look está en elegir la paleta cromática que mejor potencie el corte y el acabado. Para los jeans baggy y wide leg, los tonos neutros como el blanco crema, gris melange y beige son fundamentales, pero el terracota y el verde oliva podrían darle un contraste moderno y sofisticado.

En cuanto a los jeans barrel, se ven más favorecidos por colores intensos y saturados como el rojo cereza, el azul y el negro. Estos ayudan a definir la silueta y crean un impacto visual que resalta la forma curva del pantalón.