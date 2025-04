Contraataque de la Coviar frente a las críticas de las bodegas: "Buscan destruir una herramienta muy valiosa"

En un comunicado difundido este lunes, Bodegas de Argentina denunció que entre 2004 y 2020 la Coviar administró un presupuesto total de u$s230 millones con falta de “transparencia”.

En una entrevista con Ámbito, Mario González negó que esas cifras sean reales y sostuvo que los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola (PEV) no se pudieron cumplir por “los vaivenes” de la economía nacional y la falta de “reglas de juego estables”.

Periodista: -¿Por qué desde las mismas bodegas se cuestiona la existencia de la Coviar?

Mario González: -El problema acá no es ni presupuestario, ni de manejo de fondos. Se tomó ese hilo, porque es quizás lo que más repercusión tiene. Y quienes no están a favor de este trabajo estratégico, lógicamente lo utilizan para desinformar.

Esta es una estrategia que se armó durante la crisis de Argentina entre 2001 y 2002, donde el sector vitivinícola no estuvo al margen, obviamente. Por eso el sector privado decidió juntarse y con aportes propios trató de generar un plan estratégico. Se hizo con aportes propios porque se pretendía darle autarquía y no estar dependiendo de un gobierno de turno que definiera la estrategia a aplicar.

Esto se decidió por todas las entidades privadas del sector, representadas con sus diferentes intereses. En la vitivinicultura no puede tener el mismo interés el sector bodeguero que el sector productivo, porque tienen un momento en donde negocian un precio de la uva, por ejemplo. No pueden tener los mismos intereses los sanjuaninos que los mendocinos, ya que todo el mundo conoce sus históricas rivalidades provinciales, cada uno defiende los suyos. Quizás no puede tener el mismo interés un productor de Jujuy o de Salta que uno de la Patagonia. Entonces cada una de las cámaras gremiales empresariales representa un sector y su diversidad. Y eso hace muy importante la viticultura a la hora de salir al mundo.

La actividad se caracteriza por tener muchas variables de diversidad a la hora de que el consumidor nos elija. Hay bodegueros chicos con bodegueros grandes en donde confluyen y compiten de igual a igual en un mercado tan competitivo como es el vino, no solo en nuestro país, sino en el mundo.

COVIAR ACTIVIDADES.jpg El encuentro anual de Coviar, una de las actividades cuestionadas por sus críticos.

P: ¿Cuánto influye esa divergencia de intereses en la polémica que afecta a la Coviar?

MG: La Coviar tiene como único rol ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola. No es una cámara gremial empresaria, jamás se definió así. De hecho, los que formamos parte del directorio pertenecemos a cámaras generales empresariales. En mi caso soy de Chilecito, de la provincia de La Rioja, y represento a la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, donde no tocamos temas inherentes a mi provincia, trabajamos la vitivinicultura en general para el país, y las particularidades de cada uno se esgrimen en cada una de las cámaras generales empresariales.

Todo esto se consensuó, y lo remarco porque Bodegas de Argentina fue parte de esto, fue promotor de esta idea. Bodegas de Argentina fue tesorero de la institución hasta el año 2019, firmando absolutamente toda la ejecución del plan estratégico vitivinícola, O sea, desconocer ahora o decir, dejar entrever dudas con respecto a la transparencia es una irresponsabilidad muy grande que nos afecta en forma directa, sobre todo cuando ellos han sido los que ejecutaron gran parte del presupuesto.

Todo se maneja con total transparencia, se maneja con reuniones de directorio abiertas todos los meses. Tenemos un síndico y un auditor externo que ponen los gobiernos de las provincias, porque más allá que son fondos privados, hay una articulación pública o privada que resulta muy importante a la hora de mantener una estrategia de una viticultura hacia el mundo.

Es absolutamente falso decir que no se presentan informes. Hay mucha infantilidad en los argumentos que esgrimen.

Pero bueno, esto es lo que se vive en Argentina, esta polarización, las grietas tan marcadas en donde cuesta construir.

Las puertas están abiertas para quien quiera trabajar en esa dirección. Pero no me siento a conversar con nadie que sólo quiera destruir.

P: ¿De cuánto es el presupuesto que administra Coviar?

MG: Si hablamos de presupuestos, de la carga impositiva que significa esto para la vitivinicultura, esto apenas representa un 0,015% de la facturación de un vino. Ese aporte es el que va a ejecutar el plan estratégico vitivinícola.

Para tener más idea, el presupuesto total de la vitivinicultura argentina para ejecutar este plan ronda los 1.500 millones de pesos al año. Esto es hoy es el presupuesto que maneja cualquier finca de 150 hectáreas. Y es el presupuesto que tiene toda la vitivinicultura para ejecutar un plan. Dicen que es un costo muy alto, pero son 0,45 centavos de pesos a 0,81 centavos de pesos, dependiendo del vino que se trate, lo que recibe la institución para ejecutar el plan.

Cuando se dice que esto genera un costo mayor para el consumidor, que para nosotros no es costo sino inversión, si alguien lo quiere trasladar a precios hay que pensar que si un vino sale 3.000 pesos digamos hoy en góndola si le restamos digamos el valor del aporte a Coviar ese vino pasaría a valer 2.999,50 pesos. Ese sería el impacto real.

Actualmente la vitivinicultura argentina soporta una carga en la que más del 60 o 62% son impuestos. Y se está haciendo un cuestionamiento para restarle el 0,015%. Si se quisiera de verdad, poner blanco sobre negro, esta situación habría que pensar dónde tenemos que trabajar todos juntos para poder ser más competitivos. Atacar la verdadera carga impositiva y no esta pequeña inversión que todo el sector privado decidió realizar en 2004.

P: ¿Cómo llega Bodegas de Argentina a contabilizar u$s230 millones de fondos utilizados por Coviar en 16 años?

MG: Desconozco de qué manera llegan a esas cifras. Los presupuestos que maneja la corporación año a año están definidos en el directorio, están auditados, aprobados por todo el directorio y ejecutados y rendidos en su momento.

En esos números se mezclan actividades que realizan las provincias, los organismos como el INTA, la CFI, aportes del BID, todo está sumado, pero son aportes específicos hacia el sector que son bienvenidos pero no tienen que ver con el presupuesto de la institución en sí. Es mezclar peras con manzanas y sirve a la hora de desinformar.

P: ¿A qué atribuye el origen de esta polémica?

MG: Hay, por supuesto, quienes ven bien aportar pensando en que se trabaja de manera mancomunada para todos, con presencia general en el mundo y no con una sola marca. Y por otro lado están quienes con recursos mucho más grandes, que pueden ser solo una o dos empresas de mayor envergadura, que por más mínimo que sea el aporte no comparten la visión de trabajo conjunto.

Entonces ahí me parece que está el punto de la cuestión a analizar. Esta gente de bodegas de Argentina con la cual he compartido muchas reuniones y trabajo en conjunto, y que respeto hasta el momento que empiezan con estos agravios intolerables, ha tenido peleas de egocentrismo entre sus directivos y no las han podido superar. Entonces hoy trabajan fuertemente para destruir una herramienta que es muy valiosa.

Bodegas de Argentina no se sienta desde hace seis años en la mesa del directorio. Asimismo recibe todas las actas de directorio, recibe todas las aprobaciones, todo lo que se decide, todo el informe de auditoría que tiene. Entonces, es una falacia hablar de falta de información, de no saber qué es lo que se hace. Cuando ésto se creó ellos fueron parte, incluso muy activos. Ahora cambiaron, tal vez hay intereses particulares de grandes empresas que pueden estar dominando parte de ese directorio, pero no me toca a mí juzgar esa situación, pero creo que es necesario conocer el trasfondo de esta discusión.

P: ¿Cómo explica los supuestos incumplimientos en los objetivos del plan estratégico?

MG: Coviar es una institución creada por ley, creada por el sector privado y que planifica a largo plazo. Por supuesto que somos una entidad con una capacidad de gobernanza prácticamente nula sobre decisiones macroeconómicas que lógicamente toman los gobiernos y marcan el rumbo de cualquier actividad económica

Por ejemplo, si vemos 2023, uno de los peores años de las exportaciones de vinos argentinos. Por qué se dio esto. Todos conocemos lo que pasó, un cierre del país, dificultades para importar productos enológicos, teníamos que hacer miles de trámites para lograr una aprobación, no podíamos pensar en armar acuerdos con bilaterales para tener avances más bajos, bueno, una serie de definiciones que toman las autoridades en turno sin injerencia del sector privado.

Todo lo que hacemos, que es mucho, igual no alcanza para poder ser competitivos, para tener más rentabilidad. Vivimos en Argentina y lamentablemente en un vaivén de situaciones económicas que nos sacan todo el tiempo de la órbita.

Ejecutar un plan estratégico de largo plazo significa todo un desafío porque constantemente las reglas de juego cambian.

Ahora apostamos a que este período sea el de reglas claras, que empiecen a quedar estables, que podamos tener visión de largo plazo. Sólo pedimos reglas claras para que el sector pueda producir, no necesita mucho más que eso. Y ganar competitividad con la baja de impuestos que es algo que este gobierno ya anunció y estamos esperando que se concrete para poder competir internacionalmente, porque si quedamos caros es muy difícil poder exportar.