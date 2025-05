El final de una leyenda: se retira Warren Buffett

El final de una era. Warren Buffett , el hombre al que muchos veían como el mejor inversor del mundo, capaz de analizar la realidad y los mercados, quien no solo supo ganar dinero, sino que se convirtió en un ejemplo de racionalidad, integridad y paciencia a la hora de invertir.

El anuncio de ayer, que dejaba de dirigir Berkshire Hathaway (BRK) , en realidad no es un paso al costado total, ya que sostuvo que “va a estar por ahí”, en lo que se interpreta como una especie de retiro similar al que hizo en su momento su exsocio Charlie Munger (quien murió en 2023).

Deja así el “día a día” de la empresa, que quedan en manos de Greg Abel (su hijo Howie Buffett, asumiría como presidente no Ejecutivo luego de que muera Warren) controlando la transición de la empresa, cuyas acciones afirmó que no vendería, sino que iría donando a distintas instituciones de bien público. Mas allá de esto, no dijo nada sobre su futuro personal.