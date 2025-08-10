Martín Llaryora: "Nosotros le podemos dar clase de gestión al Gobierno"

El gobernador de Córdoba enfatizó su apoyo a la alianza de Provincias Unidas y consideró que "el espacio de la moderación va a ir ganando lugar”.

En modo campaña, con la mira puesta en las elecciones legislativas del 26 de octubre , el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , enfatizó su apoyo a la alianza de Provincias Unidas y arremetió contra la administración de Javier Milei . "El país vive una grieta desde hace mucho tiempo, le está yendo mal y creo que el espacio de la moderación va a ir ganando lugar”, consideró el mandatario y lanzó: "Nosotros le podemos dar clase de gestión al Gobierno”.

En ese sentido, analizó que en un primer momento los argentinos "probaron con un extremo" después "fueron para otro, volvieron de nuevo y ahora vuelven para otro": "En algún momento se darán cuenta de que la sensatez va a tener que tener un lugar en la Argentina para salir adelante “, concluyó en diálogo con FM Milenium .

Respecto al presente del país, Llaryora agregó que “la paz social en Argentina es gracias a los intendentes y también gracias a los gobernadores”, apuntó contrastando el panorama local con lo que está pasando a nivel nacional. “Si fuera Córdoba un país, nosotros tenemos superávit. Y fijate el nivel de infraestructura de desarrollo que tiene Córdoba y todas las medidas que estamos tomando ”, destacó.

De esta manera, resaltó la propuesta que armó junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El gobernador explicó “espacio con una mirada del interior distinta al debate“. Y explicó: ”Es difícil a veces entendernos cuando no estás en ninguno de los extremos, porque tomamos decisiones que creemos que tienen que ver con la sensatez . Acompañamos algunas decisiones de los gobiernos que creemos que son buenas para la Argentina y no acompañamos decisiones que creemos que son malas“.

Dura crítica de Martín Llaryora

Por otro lado, Llaryora cuestionó directamente los ajustes que está llevando actualmente el gobierno nacional y apuntó: “No puede haber una sesión en Diputados para defender el Garrahan, que es un hospital de los más importantes, pero termina siendo un hospital. Si no podés solucionar el tema de un hospital, la verdad que le estás errando bastante. No podés dejar en este momento con la situación económica que hay a las familias de los discapacitados sin ninguna respuesta”.

En ese sentido, agregó: “Si gobernar fuera tener superávit y cerrar los números, todas las decisiones serían cerrar las escuelas, porque la inversión pública en educación no da resultado. Gobernar es tener equilibrios económicos, macroeconómicos, pero con un objetivo y es el desarrollo de la Argentina. Tenés que trabajar con lo privado y entender también el interior de la Argentina, las distintas regiones, tenés que tener un plan productivo”.

"Nosotros le podemos dar clase de gestión al Gobierno”, aseguró el mandatario cordobés y sumó: “Es un cúmulo de medidas que tomaron que nos está llevando a este esfuerzo. Lo que estamos discutiendo de acá es más de cómo hacer sostenible. Vos creés que sin tener una visión productiva, porque creen en el intercambio maravilloso de la libertad y esto y lo otro, y eso es una utopía”, criticó.