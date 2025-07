La historia que une bienestar intestinal, estrategia digital y sabor se llama Poppi . Y su creadora, Allison Ellsworth , no solo se curó con su invento: también construyó una de las marcas más disruptivas del ecosistema saludable estadounidense.

La vida de Allison Ellsworth cambió por completo cuando enfrentó problemas intestinales que la medicina tradicional no resolvía. Buscando una alternativa, comenzó a mezclar vinagre de sidra de manzana , frutas y agua con gas. No solo notó mejoras: descubrió que la mezcla tenía potencial comercial.

Con su esposo Stephen, salió a vender la bebida en ferias locales bajo el nombre Mother Beverage . La gente no solo compraba, también se interesaba por sus beneficios. El punto de inflexión llegó con su participación en Shark Tank , donde recibió inversión y asesoramiento para escalar la marca.

Allí nació Poppi, una versión mejorada y con branding llamativo, apuntada a quienes buscan opciones saludables pero sin resignar el sabor clásico de una gaseosa. Colores vibrantes, nombres nostálgicos y sabores conocidos convirtieron la bebida en un objeto de deseo para centennials y millennials.

La estrategia fue doble: por un lado, una fuerte presencia en redes sociales con apoyo de influencers; por otro, una distribución eficaz en cadenas como Whole Foods, Target y Amazon. Este combo la posicionó como una bebida que es tanto estilo de vida como producto.

Poppi no quiso ser solo una gaseosa funcional. Se presentó como un movimiento, una comunidad que recupera la alegría de tomar algo sabroso sin culpa. El comercial "The Future of Soda" en el Super Bowl 2024 alcanzó a más de 29 millones de hogares. Y eso solo fue el principio.

Varios millones: la venta de Poppi a Pepsico

En abril de 2025, PepsiCo anunció la compra de Poppi por US$ 1.950 millones, consolidando su apuesta por bebidas con beneficios funcionales. El movimiento dejó en claro que el mercado saludable ya no es un nicho: es el nuevo centro de la industria.

Mientras Coca-Cola lanza propuestas propias como Simply Pop y marcas como Olipop recaudan cifras millonarias, el desembarco de Pepsi con Poppi representa una nueva era. El bienestar ya no es una tendencia pasajera, sino una exigencia del consumidor moderno.

La fórmula de Ellsworth funcionó porque conectó con una necesidad real, construyó una identidad clara y logró escalar sin perder autenticidad. Su historia demuestra que las grandes ideas, cuando están bien ejecutadas, pueden mover miles de millones y cambiar industrias enteras desde una cocina casera.