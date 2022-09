Ford frenó la producción por falta de neumáticos y evalúa cómo seguir

Fuentes de la industria automotriz explicaron a Télam que el conflicto gremial que afecta a las empresas de neumáticos Bridgestone, Pirelli y Fate generó inconvenientes en la producción de vehículos y, en consecuencia, en la exportación de varios de los modelos que se destinan a distintos mercados reginales.

En ese contexto, la planta de Ford decidió parar hoy la produción en sus dos turnos de planta y mañana se analizará la posible continuidad de la medida, de acuerdo a la posibilidad de contar con alguna tanda de neumáticos para reanudar la producción de la pick up Ford Ranger.

En la terminal de Pacheco, la marca produce unos 300 camionetas por día, de las cuales el 70% se destina a exportación.

Las fuentes del sector también alertaron que una decisión similar podría adoptar mañana la automotriz Toyota en su planta de Zárate, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde se fabrican la pick up Hilux y la SUV SW4.

Allí, la empresa pudo sostener en los últimos días el ritmo de producción de 650 unidades diarias pero recurriendo a otros proveedores no habituales, ya que parte de su abastecimiento de neumáticos es importado para cubrir lo que no pueden Bridgestone y Pirelli.

neumáticos-ruedas Pixabay

Fiat, Peugeot y Volkswagen con stock

La situación era un poco más distentida en terminales como las de Fiat en Córdoba y Peugeot en El Palomar, ambas del grupo Stellantis, ya que ambas plantas cuentan, al menos para lo que resta de la semana, con un stock acumulado desde hace un mes al advertir el conflicto.

De la misma manera, Volkswagen pudo hasta el momento mantener la producción en la terminal de General Pacheco, donde se tiene la provisión asegurada para la semana ya que cuenta con una integración mayor de neumáticos importados.

Mas allá de las distintas situaciones que atraviesan las empresas, en todas se sigue monitoreando la evolución del conflicto, ya que el sistema de producción no está diseñado para trabajar con stocks muy grandes sino que en los últimos años se impuso la modelidad just in time.

En las empresas se explica que a esta altura del año la producción que se pierde de un día no se llega a recuperar en lo que resta de 2022, afectando los niveles de productividad de la compañía, y la de sus proveedores.

Las negociaciones en el Ministerio de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) para resolver el conflicto salarial en las industrias del sector pasó esta tarde a cuarto intermedio hasta el miércoles, mientras el gremio decidió continuar con las medidas de fuerza. El gremio reclama una actualización salarial acorde al aumento de la inflación mientras que las empresas proponen incrementos menores.

La situación de la industria se inscribe en el marco de un extenso conflicto entre el gremio y los fabricantres locales de neumáticos por demandas salariales y de mejoras laborales, en una jornada en la que continúa el paro por tiempo indeterminado de los trabajadores del Sutna y el bloqueo al ingreso de la algunas de las plantas de empresas del sector.

A esa situación se suma la decisión adoptada en los últimos días por las tres principales compañías de suspender temporariamente la producción en el país.