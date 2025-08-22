Galicia: una plataforma líder de inversión

El Banco ofrece operaciones 100% online, asesoramiento especializado, la comisión más baja del mercado para personas y pequeñas y medianas empresas, y una innovadora propuesta en moneda extranjera.

La plataforma financiera más grande de Argentina, y que acompaña el desarrollo y crecimiento del país desde hace 120 años, ofrece su propuesta de valor en el mundo de las inversiones con una combinación única de costos competitivos, accesibilidad digital, asesoramiento profesional y soluciones innovadoras en dólares, orientada a acompañar a cada cliente en su estrategia financiera.

Con el objetivo de acercar las inversiones a más personas y hacer las finanzas más accesibles, Galicia ofrece la comisión más baja del mercado a individuos y Pymes: 0,25% en operaciones de compra y venta de instrumentos de renta fija y variable .

“Unificar y reducir nuestras comisiones fue una decisión estratégica para mejorar y simplificar la propuesta, eliminando las barreras que dificultan la inversión. Buscamos alinear nuestros productos con los estándares más competitivos del mercado, ofreciendo una experiencia simple, transparente y eficiente para todos los inversores”, señaló Ariel Sánchez, Head of Investments Products en Galicia .

La experiencia de inversión se puede realizar de manera digital, desde la app Galicia o por Online Banking. Esto permite acceder a múltiples alternativas de inversión de forma ágil, segura y disponible las 24 horas.

La propuesta incluye desde opciones simples, como los Fondos Fima , hasta activos más sofisticados para quienes buscan estrategias avanzadas. De esta manera, cada cliente puede armar una cartera que se ajuste a sus objetivos, horizonte de inversión y perfil de riesgo.

Contenidos exclusivos y educación financiera

Galicia acompaña a sus clientes con herramientas e información de valor para mejorar la toma de decisiones:

Galicia Research: informes de mercado y charlas semanales elaborados por expertos para estar al día con las tendencias y oportunidades.

Educación e inclusión financiera: un canal exclusivo pensado para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de las inversiones, con materiales claros y prácticos.

Finanzas a Mano: Una plataforma100% gratuita y virtual, certificada por la UBA, que brinda conocimientos y herramientas para tomar decisiones financieras informadas y conscientes.

Asesoramiento especializado

Además de la tecnología y los contenidos, Galicia pone a disposición el conocimiento de expertos en inversiones que brindan orientación personalizada, ayudando a diseñar y optimizar la estrategia de cada cliente.

Propuesta diferencial en dólares

galicia 4

La nueva propuesta de dólares de Galicia suma beneficios únicos en el mercado. Los saldos en la caja de ahorro en dicha moneda generan remuneración con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 2%, con un tope de saldo a remunerar de USD 10.000 por persona. Además, los clientes pueden optar por recibir de forma inmediata los reintegros de promociones (cashback) en dólares, un beneficio innovador que posiciona a Galicia como el único banco del país en ofrecerlo.

Horario extendido para la compra y venta de dólares

La operatoria se puede realizar de lunes a viernes de 6 a 23 h a través de Online Banking o la app Galicia, brindando mayor flexibilidad para operar.

“Queremos que nuestros clientes tengan más y mejores opciones para gestionar sus dólares, con beneficios que no se encuentran en otro banco del país. La remuneración del saldo en cuenta, el cashback inmediato en moneda extranjera y el horario extendido para operar son ventajas concretas que nos diferencian.”, destacó Ariel Sánchez.

El acceso al dólar billete también es parte de esta propuesta: el Banco cuenta con más de 250 terminales de autoservicio identificadas en todo el país, que permiten retirar hasta USD 1.000 diarios, agilizando y simplificando la operatoria.

Con su propuesta integral, Galicia reafirma su compromiso de liderar la transformación del sector financiero, facilitando el acceso al mundo de las inversiones y ofreciendo condiciones diferenciales para que más personas puedan invertir y operar de forma simple, segura y adaptada a sus necesidades.