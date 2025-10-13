"Libres": el Gobierno festejó la liberación de los rehenes argentinos

Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio se encontraban cautivos desde el 7 de octubre de 2023 y fueron liberados como parte del acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamas.

El Gobierno de Javier Milei celebró la liberación de los rehenes argentinos, Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio , que permanecían cautivos por parte de Hamás desde el 7 de octubre de 2023 y fueron liberados como parte del acuerdo de paz firmado con Israel.

A través de un posteo en la cuenta de X de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) , escribió: "Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio son LIBRES".

"Su fortaleza es un testimonio del poder del espíritu humano y nos recuerda que la libertad no puede darse por sentada", concluyó el posteo.

Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio son LIBRES. Su fortaleza es un testimonio del poder del espíritu humano y nos recuerda que la libertad no puede darse por sentada. pic.twitter.com/VDWFOeofGl

Previamente, durante el transcurso del lunes el jefe de Estado había utlizado su cuenta personal para celebrar la liberación de rehenes. "Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra , logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio-".

Además, destacó: "Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo. Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1977730528464777608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1977730528464777608%7Ctwgr%5Ee80d282a19ef97421f3c242854a469ee6b65dcab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17603944287207139&partner=&hide_thread=false Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.



También aguardamos con… pic.twitter.com/EaIQgFXVRZ — Javier Milei (@JMilei) October 13, 2025

Anterior al tuit, OPRA había publicado también un comunicado sobre la liberación de los 20 rehenes en el que se destacó "la labor del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, artífice de este hito en el camino hacia la paz en Medio Oriente".

Además, festejó la excarcelaciónde los argentinos detallando cada secuestro: "David (Cunio) fue secuestrado junto a sus hijas mellizas de 3 años, Yuli y Emma, y su esposa Sharon Aloni Cunio, en el kibutz Nir Or. Las tres fueron liberadas en noviembre del año pasado. Por su parte, Ariel (Cunio) fue secuestrado junto a su novia Arbel Tehud, quien fue liberada en febrero del corriente año. Lo mismo sufrió Eitan Horn quien fue secuestrado junto a Lair (su hermano), liberado en febrero".

argentinos hamas (3) Las primeras imágenes de los argentinos liberados por Hamás.

"El Presidente Javier Milei, rinde honor a la valentía y resiliencia de los rehenes que lograron sobrevivir a un cautiverio tan inhumano como prolongado", remarcó.

"La memoria de su sufrimiento, tanto de los que volvieron con vida como los que no, debe impulsar un compromiso renovado con la defensa de la paz en la región. La República Argentina celebra que tras dos años las partes finalmente hayan podido alcanzar un acuerdo para pacificar la Franja de Gaza", concluyó el comunicado.

Los próximos pasos del acuerdo de paz

El acuerdo también prevé que mañana martes Hamás entregue los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza. Sin embargo, autoridades israelíes advirtieron que parte de ellos no han podido ser localizados.

Se espera que el alto el fuego también venga acompañado de un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza, donde algunas zonas están sumidas en la hambruna.

Con la liberación de los últimos cautivos vivos, se cierra uno de los capítulos más dolorosos del conflicto iniciado hace dos años entre Israel y el grupo islamista Hamás.