Doble femicidio en Córdoba: Agustín Laje se desligó del presunto asesino

El referente libertario admitió que conoció a Pablo Laurta en 2018 aunque aseguró que no volvió a verlo y deseó que "el responsable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel".

El politologo y referente libertario, Agustín Laje , se desligó de Pablo Laurta , detenido por el doble femicidio en Córdoba y por el posterior secuestro de su hijo de cinco años. El escritor aclaró que si bien se conocieron en 2018 durante una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay , no tiene "ningún tipo de relación con esta persona".

A su vez, expresó: "Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel ", dijo a través de una publicación en su cuenta de X.

Respecto a su vínculo con Laurta, Laje precisó que fue invitado en 2018 junto a otros conferencistas a una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay y uno de los organizadores era "el mencionado sujeto" aunque aseguró que " jamás volvió a verlo ni a saber de él ".

En ese sentido, explicó que brinda conferencias "en todo el continente, invitado por centenares de instituciones y personas" y apuntó: " Pretender vincularme con cada uno de esos organizadores es un acto de mala fe que sólo busca ensuciar mi nombre ".

Así, sostuvo que resulta "lamentable que ciertos sectores del periodismo y la partidocracia pretendan aprovechar un crimen tan atroz para hacer política sucia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgustinLaje/status/1977838506467860589&partner=&hide_thread=false Ante el horroroso crimen que habría cometido un ciudadano uruguayo de nombre Pablo Laurta, y consultas que he recibido al respecto, deseo aclarar que NO TENGO NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESTA PERSONA.



En 2018, fui invitado —junto a otros conferencistas y con el aval de un… — Agustín Laje (@AgustinLaje) October 13, 2025

"Varones Unidos", el sitio impulsado por Pablo Laurta

El doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, tuvo como antesala una campaña de hostigamiento y victimización digital encabezada por Laurta, su presunto asesino. El hombre era uno de los impulsores del sitio “Varones Unidos”, una plataforma uruguaya cargada de discursos antifeministas desde la que se intentó culpar a la víctima.

El sitio, que se presenta como un espacio para promover la “masculinidad positiva”, publicó extensos artículos sobre el caso, titulando su versión de los hechos como: “El historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina previo al secuestro de Pedro Laurta”.

Bajo una fachada de defensa masculina, “Varones Unidos” combinaba contenidos que iban desde manuales de “seducción” en redes sociales hasta ataques a mujeres públicas como Wanda Nara y la abogada Ana Rosenfeld. En sus publicaciones, se insistía en que la sociedad y la justicia estaban “sesgadas” en favor de las mujeres y que los varones eran víctimas del “feminismo judicial”.

Doble femicidio en Córdoba

Laurta es apuntado por la Justicia como el autor de los asesinatos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio ocurrido en la mañana del sábado. Las mató dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

El hombre, tras su intento de escape donde quiso cruzar la frontera para llegar a Uruguay, su país natal, fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Las autoridades dieron con Laurta en el hotel Berlín. Consigo estaba su hijo, de cinco años, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor estaba en buenas condiciones de salud.