Los ADRs trepan hasta 8% antes de la reunión de Javier Milei con Donald Trump, pero el Merval retrocede

Los papeles argentinos inician la semana en alza tras la movida de Scott Bessent en el mercado cambiario local, pero operan limitados en medio del feriado de Estados Unidos.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben este lunes 13 de octubre. Cabe recordar que el mercado de bonos estadounidense permanece cerrado, por lo que no habrá movimientos en los soberanos ni en el riesgo país. En cambio, la plaza local opera con normalidad tras el feriado del viernes y la primera intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario.