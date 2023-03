Globant anuncia a las ganadoras globales de su Women that Build Awards 2022

Alondra Fraustro (México), ganadora de la categoría Rising Star , es profesional en Química Bacteriológica y Parasitólogía de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue seleccionada por Ciencia Mágica como embajadora del programa ambiental de Audi para representar a México en Manchester, donde generó contenido compartiendo su experiencia como científica, así como los altibajos que experimentó, para demostrar que es posible que las mujeres alcancen sus sueños en STEAM.

“En Globant creemos que es posible una transformación profunda para las mujeres en tecnología. Hay infinitas oportunidades en este sector para todos, independientemente de su expresión de género, cultura, etnia u orientación sexual”, dijo Patricia Pomies, Chief Operating Officer de Globant. “Estamos en una industria que genera un impacto significativo, y por eso necesitamos trabajar en hacerla más diversa e inclusiva para que podamos generar mejores soluciones, escuchar nuevas perspectivas y abrir puertas para que las mujeres lideren y generen cambios. Felicitamos a todas nuestras ganadoras y a cada candidata por sus grandes aportes a la industria. Esperamos crear más espacios para visibilizar sus historias”.

El panel de jurados global estuvo compuesto por figuras de renombre como Anuj Mehrotra, Decano en The George Washington University School of Business; Enrique Dans, Senior Advisor for Innovation and Digital Transformation en la Universidad IE; Jennifer Reynolds, CEO de Women Corporate Directors; Jorge Milburn, Director de Ventas y Operaciones de EMEA en Tesla; Lynn Martin, Presidenta de NYSE; Martin Migoya, Cofundador y CEO de Globant; Patricia Pomies, Chief Operating Officer de Globant; Rosario Marin, propietaria de Marin & Marin LLC; Sandra Lopez, GMO en Microsoft; y Shari-Loessberg, Senior Lecturer en MIT Sloan School of Management.

Los Women that Build Awards de este año atrajeron a un número significativo de socios globales, incluyendo a Salesforce, Vital Voices, y Women Economic Forum Argentina, y a sponsors como The New York Stock Exchange, CoachHub, y Udemy. Además, más de 35 asociaciones de apoyo, incluidas eMerge Americas, Endeavor, Laboratoria, y We Invest, entre otras, aportaron su valioso apoyo al programa.

La recompensa para las ganadoras globales de los Women that Build Awards es un programa de coaching ejecutivo de CoachHub y una licencia de Udemy Business para usar de acuerdo con su idioma, necesidades y proyecciones profesionales. Adicionalmente, la cuarta edición de los Women that Build Awards será anunciada el próximo mes. Para obtener más noticias, únete a la Women that Build Community de Globant.

“Vivimos en una época en la que es crucial empoderar a las mujeres en tecnología reconociéndolas y dándoles visibilidad”, dijo Wanda Weigert, Global Chief Brand Officer de Globant. “Estamos en la tercera edición de los Women that Build Awards y, desde 2020, hemos impactado y transformado la vida de muchas mujeres en todo el mundo que han trabajado arduamente para encontrar su lugar en la tecnología e inspirar a otras mujeres y niñas a desarrollar sus carreras en el sector. En Globant trabajamos todos los días para apoyar a estas mujeres y jugar un papel activo en impulsar un cambio positivo”.