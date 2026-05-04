Invento millonario: el pequeño robot que te acompañará en el trabajo y enamoró a millones alrededor del mundo

Este dispositivo compacto cambiará tanto tu rutina diaria como la forma en la que interactúas con tu tecnología portátil.

En los últimos años, el avance de la inteligencia artificial abrió la puerta a nuevas formas de interacción en entornos cotidianos. En medio de ese cambio, un nuevo invento para el escritorio empezó a hacerse popular por proponerle al usuario una asistencia digital en un formato físico adorable.

Ahora, apareció una creación que logró captar la atención del público en muy poco tiempo, con una recaudación que superó ampliamente el objetivo inicial, este dispositivo plantea una nueva relación entre los humanos y la tecnología dentro del ámbito laboral.

Con una apariencia adorable y el apoyo de la inteligencia artificial, este dispositivo simplificará tus tareas.

Este desarrollo, conocido como Loona Deskmate , es un robot de escritorio diseñado para integrarse con la computadora y el teléfono. Su propuesta busca simplificar tareas laborales sin tener la necesidad de cambiar entre aplicaciones o escribir instrucciones complejas.

El proyecto reunió a 3.166 patrocinadores y alcanzó una financiación de 721.816 dólares, muy por encima de la meta inicial de 10.000 dólares. Ese respaldo económico permitió desarrollar un hardware compacto potenciado con inteligencia artificial . A diferencia de otros asistentes digitales, este equipo se conecta con más de 50 aplicaciones , entre ellas servicios de correo electrónico, mensajería, calendarios y plataformas de videollamadas.

A partir de una simple indicación verbal, puede redactar correos, programar reuniones o gestionar recordatorios sin intervención manual del usuario. El sistema funciona sincronizado con el escritorio, por lo que no hace falta copiar información ni cambiar de ventana.

Además, incorpora carga de alta potencia con tecnología GaN, capaz de alimentar varios dispositivos al mismo tiempo mediante puertos USB-C y USB-A. El teléfono se acopla directamente al equipo y comienza a cargarse. El producto no requiere suscripción obligatoria para su uso básico, si bien existen planes pagos que amplían las capacidades mensuales, las funciones esenciales se encuentran disponibles sin costo adicional.

Productividad y compañía: las funciones que impactan a millones

Más allá de su rol como asistente, uno de los aspectos que más llamó la atención es su comportamiento. Este robot no reproduce animaciones predefinidas, sino que genera cada movimiento en tiempo real a través de modelos de inteligencia artificial. Cuenta con tres motores que le permiten mover la cabeza en distintas direcciones de manera suave pero precisa.

El sistema responde en un promedio de 0,5 segundos, aunque ese tiempo puede variar según la complejidad de la tarea. También es capaz de reconocer cuándo una persona le está hablando, analizando señales visuales como el movimiento de labios y la dirección de la mirada.

Otra característica destacada es su capacidad de aprendizaje. Con el paso de los días, el dispositivo adapta su comportamiento según los hábitos del usuario, procesando toda esa información en el teléfono, lo que permite mantener los datos personales bajo control. También puede manejar múltiples tareas al mismo tiempo, manteniendo el contexto de cada una. Por ejemplo, puede avanzar con un correo mientras organiza una agenda o prepara información para una reunión.

En cuanto a idiomas, el lanzamiento incluye soporte para inglés, francés, alemán, español, italiano y chino. A través de actualizaciones, se sumarán japonés, coreano, cantonés, neerlandés, ruso, portugués, polaco y árabe. El núcleo tecnológico cuenta con funciones en la nube para las operaciones más complejas, como la generación de documentos o la investigación en internet.