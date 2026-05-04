Entre Boca y River, Sebastián Villa ya definió sobre su futuro: cuál es su decisión y la prioridad para el futuro + Seguir en









El delantero colombiano vuelve a ser protagonista del mercado: ¿jugará en la Argentina o el exterior?

El futuro de Sebastián Villa volvió a instalarse en el centro del mercado de pases. Tras meses de rumores que lo vincularon tanto con Boca Juniors como con River Plate, el delantero colombiano ya dejó en claro cuál es su prioridad de cara a la próxima ventana de transferencias.

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Aunque su nombre volvió a sonar con fuerza en el fútbol argentino, la decisión del jugador apunta en otra dirección: su intención es continuar su carrera en el exterior si aparece una oferta competitiva.

La prioridad de Sebastián Villa y un mercado abierto Villa, de 29 años, actualmente se desempeña en Independiente Rivadavia, donde logró relanzar su carrera tras su conflictiva salida de Boca. En ese contexto, su entorno ya dejó trascender que el extremo “prioriza irse al exterior” y que evaluará seriamente cualquier propuesta de clubes internacionales de jerarquía.

El colombiano tiene contrato vigente, pero existe la expectativa de una posible venta en el corto plazo. Incluso, desde su representación consideran que podría salir por una cifra inferior a la que se especulaba meses atrás, lo que lo vuelve una opción atractiva en el mercado.

Boca y River, atentos pero con dudas A pesar de su postura, tanto Boca como River siguieron de cerca su situación en los últimos meses. En el caso del Xeneize, su nombre apareció como alternativa para reforzar el ataque, especialmente ante posibles salidas en el plantel. Sin embargo, su regreso no es sencillo: persisten conflictos legales derivados de su salida en 2023, cuando el club lo apartó tras su condena por violencia de género.

Por el lado de River, existieron contactos y evaluaciones, pero la dirigencia finalmente descartó avanzar por el jugador tras analizar distintos factores, tanto deportivos como extrafutbolísticos. sebastian villa feliz.jpg Villa jugó en Boca entre 2018 y 2023 Un pasado polémico y una carrera en reconstrucción Villa fue una pieza importante en Boca entre 2018 y 2023, donde ganó varios títulos locales y se consolidó como uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol argentino. Sin embargo, su carrera se vio marcada por problemas judiciales que derivaron en su salida del club tras ser condenado en una causa por violencia de género. Tras un breve paso por el fútbol europeo, recaló en Independiente Rivadavia, donde recuperó protagonismo y nivel competitivo, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo. Un futuro abierto, pero con una decisión tomada Mientras el mercado de pases comienza a tomar forma, Villa mantiene el foco en su presente, aunque sin cerrar ninguna puerta. “Estoy 100% concentrado en mi club, pero todo puede pasar”, deslizó recientemente, dejando abierta la posibilidad de una transferencia. Por ahora, la clave está clara: más allá del interés de los grandes del fútbol argentino, el colombiano apunta a dar el salto nuevamente al exterior y relanzar su carrera lejos del país.