Dólar: el techo de la banda llegará a $1.761 en mayo y amplía el margen sin intervención del BCRA + Seguir en









El nuevo límite se ajusta por la inflación de marzo y define hasta dónde puede escalar el tipo de cambio sin ventas oficiales. El esquema busca sostener la estabilidad y evitar saltos bruscos.

La brecha con el techo de la banda supera el 20%. Imagen: Freepik

El esquema de bandas cambiarias vuelve a actualizarse en mayo y redefine el margen de movimiento del dólar sin intervención del Banco Central. Tras el dato de inflación de marzo, que fue del 3,4%, el techo del corredor cambiario se ajustará al alza y se ubicará en torno a los $1.761 para el segmento mayorista.

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El sistema, implementado a comienzos de 2026, establece que el límite superior del tipo de cambio se actualiza mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Debido al rezago en la aplicación del indicador, el dato de inflación de marzo es el que impacta directamente en la configuración de las bandas para mayo.

De esta manera, el nuevo valor marca el nivel máximo al que puede llegar el dólar mayorista sin que el Banco Central esté obligado a intervenir en el mercado mediante la venta de reservas. Con la cotización actual todavía por debajo de ese umbral, el tipo de cambio cuenta con un margen de suba significativo antes de alcanzar el límite de intervención. Este espacio permite que el mercado absorba eventuales tensiones sin necesidad de una acción directa de la autoridad monetaria.

El objetivo central del esquema es reducir la volatilidad y evitar movimientos abruptos que puedan trasladarse a los precios internos, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria.

De todos modos, tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central conservan la facultad de intervenir antes de alcanzar el techo si consideran que una suba acelerada del dólar puede comprometer las metas macroeconómicas. En ese sentido, la política oficial combina un enfoque de flotación administrada con herramientas discrecionales para contener eventuales subas.

dollars El Gobierno mantiene la flotación administrada Pixabay La acumulación de reservas ya superó los u$s7.000 millones En paralelo, el Banco Central continúa avanzando en la acumulación de reservas. Desde la implementación del nuevo esquema, la entidad sostiene una racha de compras en el mercado de cambios y ya superó los u$s7.000 millones en lo que va del año, lo que representa más del 70% de la meta oficial. Solo en abril, las compras alcanzaron los u$s2.769 millones, en un contexto de mayor liquidación de exportaciones, especialmente del complejo agroindustrial. Este flujo de divisas resulta clave para sostener la estabilidad cambiaria en el corto plazo. Según estimaciones oficiales, el objetivo de acumulación de reservas para 2026 se ubica entre los u$s10.000 y u$s17.000 millones, aunque su cumplimiento dependerá de la evolución de la demanda de dinero y del ingreso de divisas por exportaciones en los meses de mayor estacionalidad.

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