Hot Sale: crecen las búsquedas de productos de supermercados

“El consumidor argentino comienza a buscar información y comparar productos con anticipación para aprovechar al máximo las ofertas. Cada vez más, notamos que las decisiones no se toman de forma impulsiva si no que son planificadas. Pero además, este proceso es cada vez más complejo: la investigación no se limita a un único punto de contacto, sino que sucede en múltiples canales y en momentos distintos. Un 66% de los consumidores utiliza dos o más canales para investigar. En este contexto, la IA cumple un rol fundamental para llegar a los consumidores, con el mensaje adecuado y en el momento y lugar preciso”, sostiene Suárez.

A la hora de investigar, el buscador se destaca como el canal más utilizado, junto con los sitios web: 1 de cada 2 consumidores lo emplea para investigar antes y durante Hot Sale, principalmente para comparar precios, productos y ver reseñas y opiniones.

Al momento de elegir dónde comprar en Hot Sale hay tres factores que se destacan: en primer lugar, el descuento o precio del producto; en segundo lugar, la calidad del producto; y en tercer lugar la opción de envío gratuito. El cuarto puesto varía según cada generación. Mientras que los Gen Z eligen en función de las reseñas de la marca, los Millennials y Gen X se vuelcan por la confianza en el vendedor. Los Baby Boomers, por su parte, prefieren la disponibilidad de cuotas fijas o sin interés.

En cuanto a los métodos de pago, la tarjeta de crédito (59%) y la billetera electrónica (58%) se posicionan como los preferidos, seguidos por la tarjeta de débito (41%), efectivo (33%) y transferencia bancaria (25%). Al mirar por generación, las preferencias cambian significativamente entre una y otra: la billetera electrónica y el efectivo resaltan en la Gen Z, mientras la tarjeta de crédito es clave para la Gen X. Los Millennials optan por la de débito. Además, 9 de cada 10 consumidores asegura que tener opciones de financiamiento es importante. En este sentido, Suárez comentó: “En Hot Sale 2024, las búsquedas de cuotas sin interés crecieron exponencialmente durante los días del evento. Es por eso que ofrecer esta opción de financiamiento se vuelve un factor fundamental para diferenciarse entre los consumidores cuando están buscando.”

A la hora de evitar fricciones, los consumidores reportan ciertos factores que podrían impedir una compra planeada. Los principales obstáculos identificados son las ofertas engañosas (47%), los altos costos de envío (47%) y que el producto deseado no esté disponible (40%). Otros factores incluyen que no se acepten distintos medios de pago (35%), una mala experiencia en el sitio o la app (26%), y un tiempo de envío lento (21%).

En cuanto a las tendencias de consumo para esta edición, Moda y Electrodomésticos son las categorías con mayor intención de compra a nivel general. Al abrir los datos por edad, la Gen Z muestra mayor interés en Vestimenta, Zapatillas y Celulares, mientras que los Millennials se inclinan más por Electrodomésticos y Productos para el hogar. Los Gen X destacan en Electrodomésticos y TV, Audio y Video, y los Baby Boomers en Productos para el hogar y Muebles y decoración.